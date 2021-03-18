Dimitris Pelkas: Ağaca değil ormana bakmalısınız

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Fenerbahçe’nin yıldız ismi Dimitris Pelkas, Beşiktaş maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Dimitris Pelkas’ın açıklamaları…

‘TARAFTAR OLMADIĞI İÇİN EVDE DEĞİLİZ’

Kötü sonuçlar alıyoruz sezon başından itibaren kendi evimizde ama bunun üzerinde sürekli çalışıyoruz. Yunanistan Ligi ile kıyaslarsak Türkiye’yi, burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu nedenle bu ligi daha çok seviyorum. Evimizdeyiz diyoruz ama taraftar olmadığı için tam anlamıyla evde de değiliz. Eksik kaldığımız noktaları geliştirip daha iyi olmalıyız.

‘TARAFTARIMIZA SÖZ VERİYORUM’

”Taraftarlarımızın üzgün olmaları, hayal kırıklığı yaşamaları normal. Onları üzdük. Savaşmak zorundayız derbide. Kendimize gelmeliyiz. Beşiktaş’ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes. Şanssızız aynı zamanda. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur.”

‘İNANCIMIZ SONSUZ’

”Aslında bizim her zaman şampiyonluğa inancımız var. 11 maç ve kazanacak çok puan var. Beşiktaş’ın da maçları var. Bizim inancımız sonsuz. Aramızda konuştuk yenilgiden sonra. Kötü bir andı bizim için. Bu zamanlarda daha çok birlik olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. İnancımız var ama maç maç gitmek zorundayız. 2 ay sonrasını değil her maçı ayrı görmeliyiz. Sonrasında da olacakları hep birlikte göreceğiz.”

‘ÇOK FAZLA YENİ OYUNCU VAR’

”Farklı liglerde oynadım. Buradaki lig biraz daha zor. Herkes birbirine kaybediyor. Her şey belirsiz bu anlamda. Fenerbahçe’de çok fazla yeni oyuncu var, ben de geleli sadece 5 ay oldu. Bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel kimya oluşturmanız zor olabilir. Hedef şampiyonluk elbette ama bu anlamda da kendimizi geliştirmeliyiz.”

‘PARÇAYA DEĞİL BÜTÜNE BAKMALISIN’

”Biz de bir söz vardır, ağaca değil ormana bakmalısınız. Yani parçaya değil bütüne bakmalısın. Tabii ki ligi kazanma şansımız var. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum. Bu tarz bir değişiklik (Fazla sayıda transfer, teknik adam değişikliği) olmuştu. Bana göre çok iyi bir çözüm örneği değil. Bir plana sadık kalmalı ve bu planı geliştirmeliyiz.”