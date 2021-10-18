Dokuz günde yollar ayrılmıştı! ‘Bir psikolog gerekiyor’

Manisa FK ile kulüp kararıyla yollarını ayıran teknik direktör Naci Şensoy, kulübün bir psikoloğa ihtiyacının olduğunu ve kulüp başkanı Mevlüt Aktan’ın ne istediğini anlayamadığını açıkladı.

İlker KILIÇASLAN

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TFF 1. Lig’de son 6 maçta üst üste mağlubiyet alan Manisa FK’da son bir haftadır önemli gelişmeler yaşanıyor. Manisa FK’da Adanaspor mağlubiyetinin ardından 9 gün önce takımın başına getirilen Teknik Direktör Naci Şensoy ile yollar ayrılırken, Sportif Direktör Serkan İşyapan’ın da görevine son verilmiş, futbolcular Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar da süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Kulüpten daha sonra yapılan bir açıklamada, kulüpte oyuncu izleme görevini yürüten Abdülkadir Kükrer ve Ufuk Dündar ile yolların ayrıldığı bildirildi. Manisa FK'da çıktığı ilk maçta mağlup olan ve kulübün kararıyla takımla yollarını ayıran teknik direktör Naci Şensoy basın toplantısı düzenleyerek, kulüple yollarını ayırma sebebini açıkladı.

Teknik direktör Naci Şensoy düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Manisa FK'ya başarı sağlamanın yanında farklı bir misyon yüklendiğinin altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

“1990-1991 yıllarında Manisaspor'da futbol oynadım. O dönemde namağlup şampiyonluklar yaşadım. Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaptım. Daha sonra yurtdışında farklı kulüplerde teknik direktörlük yaptım. Balkan ülkeler ağırlık olarak 7 ülkede çalıştım. Çalıştım takımlarda kupalar kazandık. Ancak Manisa'dan hiç kopmadım. Sürekli olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile temas halindeydik. Her zaman kendisine ‘Bana ihtiyacın olduğu takdirde bana bir alo demen yeterli' diyordum. Şartsız koşulsuz hizmet edeceğimi söyledim. Gün geldi hem kendisiyle hem de Manisa FK'nın kulüp başkanıyla oturup konuştuk. Anlaştık. Ayrıca kendilerine bir misyon daha yükleneceğimi söyledim. Manisa'da futbolseverlerin Manisa FK'ye küskün olduğunu söyledim. Manisa FK'yi sevmediğini söyledim. Bunun nedenlerini araştırıp Manisa ile takımı tamamen bütünleştireceğim dedim. Eğer seyirciyi tribünlere çekmezsem kendimi başarısız göreceğimi ifade ettim. Bu yaklaşımımda Cengiz Ergün'ün ve kulüp başkanını hoşuna gitti. Manisa'da geldik ve kulüpte başladık. Geldiğim de bir taraftan takımı tanımaya çalışırken, bir taraftan da ziyaretler gerçekleştirerek takıma küsen kesimi maçlara davet ettim.”

“BİR PSİKOLOG GEREKİYOR”

Kendisinin ilk maçına yaşanan bir çok eksiklikle çıktığını ifade eden teknik direktör Naci Şensoy ayrıca, takım içerisinde bir takım sıkıntıların olduğunu “Kulübe bir teknik direktörden çok bir psikolog gerekiyor” sözleriyle gün yüzüne çıkardı.

Teknik direktör Şensoy yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Ben bir taraftan farklı bir misyon üstlenirken, bir taraftan da 5 maç üst üste mağlup olmuş işim vardı. Bu mağlubiyetlerinin nedenlerini iki iletişimle araştırma başladım. Kulübe bir teknik direktörden çok bir psikolog veya psikiyatrist gerekiyordu. Bu rolü üstlenmeye başladım. Sonra dinamik antrenmanlara başladık. Ardından birçok eksiklerimize rağmen ilk maçımıza çıktık. Eyüpspor ile oynana kadro ile Adana maçına çıktık. Maalesef maçtan 3-0 mağlup ayrıldık. Ancak maçtaki devre arasından ve maçtan sonra kulüp başkanı ile aramızda korkunç çelişkiler olduğunu gördük. Ayrılmadan önce kendisiyle yaptığımız görüşmede benim ilkelerim ve prensiplerim var, mümkün değil bunlar olmadan çalışamam dedim. Kulüpte kendi argümanları ortaya koyarak yolları ayırmayı tercih etti. Ben bu kulübe şartsız ve koşulsuz olarak geldim. Maalesef bu bitmemeliydi. Yapılan bu olay kulübe de çok büyük darbedir. Yaptıkları iş amatörce bir yaklaşım. En büyük çelişki burada. 5 futbolcunun da kadro dışı bırakılmasına bir anlam veremedim. Gösteriyor ki daha önceden bu futbolculara karşı bir önyargı vardı. Bu durumda bana denk geldi. Alınan kararlarda çelişki görüyorum.”

“KULÜP BAŞKANINDA ÇOK HAYALCİLİK VAR”

Teknik Direktör Şensoy, Manisa FK Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan'ın yaklaşımlarıyla çelişki yaşadıklarını da ifade ederek, “Başkanı anlamak biraz zor. Yaklaşımları ve söylemleri bana biraz hayalci geliyor. Çünkü çelişkilere düşüyor. İstanbul'da bana karşı ‘Senin gibi bir hocaya ihtiyaç vardı' hali vardı. Ama bir maç sonrasında yapılan yaklaşım ve yolları ayırmak çelişkinin göstergesi oldu. Kulüp başkanı bir şey yapmak istiyor. Ancak ne istediğini net bir şekilde anlayamadım. Galiba geçmişi olmayan bir teknik adam istiyorlar. Çok hayalcilik var. Eğer 500 bin EURO tazminat hakkım olsaydı bu kararı alabilirler miydi diye çok düşünüyorum. Çünkü ben buraya koşulsuz geldim. Teknik direktörlüğümde böyle bir durumu hiç yaşamadım. Geçen hafta Adanaspor 5-1 yenildi. Sait Karafırtınalar maça çıkıyor ve işin ilginç tarafı korkunç bir taktiksel yaklaşımla maçı kaybediyor. Ancak kulüp hemen yollarını ayırmadı. Eğer ben bunu ilk maçımda yapsaydım sanırım maçın ilk devresi sanırım kovulurdum. Adanaspor'da şu gösteriyor ki yönetimde sabrın olması gerekiyor. Manisa FK'de bu yoktu. Benim ilk maçımda taktiksel bir hatamda yoktu. Ama eksiklerimizle maça çıkıp mağlup olduk. Alınan bu karar beni üzdüğü kadar Manisa'yı da üzdüğüne inanıyorum” diye konuştu.