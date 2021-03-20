Düşme hattındaki Denizlispor’da Lopes krizi… Gemileri yaktı

Spor Toto Süper Lig’de düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor’da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, gemileri yakarak kulüple bağlarını kopardı. Yeşil-siyahlı kulüple ikinci yılını geçiren tecrübeli savunmacının alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshedip Denizli’den ayrıldığı öğrenildi.

Ligde yarın iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir maçı öncesi yaşanan bu kriz yeşil-siyahlıların keyfini kaçırdı. Denizlispor’da daha önce Subotic de aynı nedenle kontratını feshetmişti.

Aissati ve Subotic de gitmişti

Mali olarak da sıkıntılı günler yaşayan Denizlispor’da Aissati 30 Aralık’ta, ardından da savunma oyuncusu Neven Subotic, 22 Ocak’ta alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Denizlispor Kulübü, Aissati’nin takımdan ayrılması ile ilgili “Futbolcularımızdan Ismail Aissati alacakları için kulübümüze ihtar göndermiş olup, kendisine hak ettiği ücretler ile ilgili birçok ödeme planı sunulmuştur. Kendisi hiçbir ödeme planını kabul etmeyerek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmeyi tercih etmiştir. Bu zor dönemde aramızdan ilk ayrılan oyuncunun Ismail Aissati olması ise hepimizi derinden üzmüştür” denilmişti.

Kulüpten Subotic’in ayrılığı ile ilgili ise “Neven Subotic, kulübümüz ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Karşılıklı anlaşma çabalarımıza olumlu yanıt vermeyen Neven Subotic, sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildirmiştir. Tüm iyi niyet ve uzlaşı çabalarımızı cevapsız bırakan Neven Subotic’e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” açıklaması yapılmıştı.

Kader maçı

Aylardır dibe demir atıp düşme korkusunu yakından hisseden Yukatel Denizlispor, yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı’nda Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 16.00’da çalacak.

Ligde Denizlispor 28 haftayı 25 puanla sondan ikinci sırada, kurtuluş barajının 5 puan gerisinde geçerken, geçen sezonun şampiyonu Başakşehir de 29 puan ve averajla düşme barajında yer alıyor.

Göreve geldikten sonra özellikle iç sahada takıma ivme kazandıran Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını söyledi.