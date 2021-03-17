Efsane isim Erhan Önal son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray’ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı’nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı.

Sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlanan Erhan Önal'ın cenazesine eski takım arkadaşları Arif Kocabıyık, Metin Yıldız, Hayrettin Demirbaş ve çok sayıda Galatasaray taraftarı da katıldı. Erhan Önal’ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal’ın ayakta durmakta zorlandığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi. Bige Önal’a bu acılı gününde oyunculuk yapan meslektaşı Aras Bulut İynemli destek oldu.

Eski takım arkadaşlarının büyük üzüntüsü

Cenaze törenine katılan Erhan Önal'ın eski takım arkadaşlarından Arif Kocabıyık, “Adam gibi adamı kaybettik. Hem iyi futbolcuydu, hem iyi adamdı. Erken ayrıldı aramızdan, herkes gibi çok üzgünüz. Doğmak kadar ölmek de hayatın gerçeği” derken, Metin Yıldız ise duygularını söyle dile getirdi:

“Türk futbolunun başı sağ olsun. Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik, çok üzüntülüyüz. Burada olması gereken birçok insan maalesef burada değil. Herhalde bu durum pandemiden olsa gerek. Çok sevdiğimiz bir kardeşimizdi Allah mekanını cennet eylesin.”

Galatasaray'ın, Erhan Önal'ın da yer aldığı kadrosunda kaleci olarak görev yapan Hayrettin Demirbaş ise, “Gerçekten çok üzgünüz. Erhan ağabeyi çok seviyorduk, 7-8 senemiz beraber geçti. Büyük başarıları beraber gördük, ondan öğrendiğimiz çok şey vardı. Onu burada böyle görmek bizi yıktı ama hayat böyle işte” diye konuştu.

Bundesliga’da oynayan ilk Türk asıllı göçmen

Ailesi ile birlikte 7 yaşında Almanya’ya giden Erhan Önal, futbola Türk Gücü Münih kulübünde başladı, 1973’te Bayern Münih kulübünün amatör takımına geçti. 1976-77 sezonunda Bayern’in profesyonel kadrosuna alındı ve böylece Bundesliga’da sahaya çıkan ‘İlk Türk asıllı göçmen çocuğu’ oldu. Erhan Önal, Bayern formasıyla toplam 18 maça çıktı. Önal Türkiye’de ise Fenerbahçe ve uzun yıllar da Galatasaray kulüplerinde oynadı. Önal, menajer ve yorumcu olarak da futbola katkı sağladı.

Erhan Önal, 2012 yılında geçirdiği pıhtı atması sonucu rahatsızlandı. Geçtiğimiz günlerde de annesini kaybeden Erhan Önal, yakınları tarafından 15 Mart 2021 Pazartesi günü mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ameliyat olması gerektiği belirtilerek yatışı yapıldı. 16 Mart 2021 Salı günü ameliyat öncesi Erhan Önal’ın kalbi durdu. Kalp önce müdahaleyle çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra tekrar kalbi duran Erhan Önal müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erhan Önal ikinci krizi atlatamayarak saat 14.00 dolayında hayata veda etti.