Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçında penaltı tartışması! Neden tekrar edilmedi?

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın son dakikasında yaşanan penaltı pozisyonunun yankıları sürüyor. Tekrarlanmadan, doğrudan iptal edilen penaltı atışı için IFAB kuralı devreye girdi.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt deplasmanında galibiyeti son anda kaçıran temsilcimiz Fenerbahçe’de akıllarda geceye damga vuran penaltı pozisyonu kaldı. Almanya’da 3 puan alma fırsatını elinden kaçıran sarı lacivertlilerde Pelkas’ın kaleciye nişanladığı penaltı atışının ardından Berisha’nın tamamlayıp attığı gol geçerli sayılmadı.

Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Fenerbahçe’de oyuna sonradan giren Dimitris Pelkas’ı düşürdü ve müsabakanın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Yunan yıldızın vuruşunu Alman file bekçisi uzanarak çıkardı.

Kaleciden oyun alanına dönen topu tamamlayan sarı lacivertlilerin golcüsü Mergim Berisha, takımını 90+2’de öne geçirdi ancak hakem gelen uyarı nedeniyle golü geçersiz saydı. Pozisyonu inceleyen VAR, Berisha’nın penaltı atışı esnasında ceza sahası içerisine erken girmesi gerekçesiyle attığı golü iptal etti.

AKILLARDAKİ SORU: PENALTI NEDEN TEKRAR EDİLMEDİ?

Fenerbahçe’de Mergim Berisha’nın kaleciden dönen topu tamamlayarak gole çevirdiği penaltı atışının tekrarlanmayarak doğrudan iptal edilmesinin ardından birçok tartışma yaşandı.

IFAB Kural Kitabı, gol ile neticelenmeyen bir penaltı vuruşu öncesinde hücum oyuncusu tarafından yapılan ihlal varsa endirekt serbest vuruş çalınması gerektiğini söylüyor. Eğer Dimitris Pelkas’ın penaltısı doğrudan ağlara gitseydi, penaltı vuruşu iptal edilmeyecek ve atış tekrar edilecekti.

FRANKFURT TARAFINDAN İHLAL OLSAYDI TEKRAR EDİLECEKTİ

Ancak Berisha yerine Eintracht Frankfurt forması giyen herhangi bir oyuncu Pelkas’ın vuruşu esnasında ceza sahasına girip ihlalde bulunsaydı penaltı gol ile neticelenmediği için atış tekrar edilecekti. Pelkas’ın penaltıda topu ağlara göndermesi halinde ise, gol geçerli sayılacaktı. Hem Fenerbahçe’den hem de Eintracht Frankfurt takımından oyuncuların aynı anda ihlal yapması halinde ise sonuca bakılmaksızın atış tekrar edilecekti.

2018’DE BENZER BİR POZİSYON YAŞANMIŞTI

2018 yılında Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta benzer bir pozisyon yaşanmıştı. Kasımpaşa’nın 7. dakikada kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Mbaye Diagne’nin vuruşunda kaleci Harun Tekin gole izin vermemişti. Dönen topa hareketlenen Samuel Eduok ise müsait durumda fileleri havalandırmıştı.

Pozisyon sonrasında maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı kararını iptal ederek oyunu endirekt serbest vuruş ile başlatmıştı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Samuel Eduok’un takım arkadaşı atışı kullanmadan önce ceza sahasına giriş yapması gerekçesiyle golü iptal etme yönünde karar vermiş ancak vuruştan önce Fenerbahçeli oyuncuların da ceza sahası içinde olmaları kafaları karıştırmıştı.