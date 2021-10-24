El Clasico’da Real Madrid, Barcelona’ya şans tanımadı!

Avrupa futbolunun en büyük derbisi olarak gösterilen 'El Clasico'da Real Madrid, Barcelona'yı Alaba ve Vazquez'nin golleriyle 2-1 yendi. Real Madrid, El Clasico'da üst üste 4. galibiyetini aldı.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou’da oynanan El Clasico’yu konuk takım 2-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.

Bu sezon oynadığı futbolla eleştirilen ve kadrosu geçen yıllara oranla zayıf görünen Barcelona, maç boyunca sadece 2 isabetli şut çekebildi.

Real Madrid, 35. dakikada David Alaba’nın attığı enfes golle 1-0 öne geçti. Avusturyalı oyuncu çıktığı ilk El Clasico’da gol sevinci yaşarken, ceza saha dışından çektiği sert şutla kaleci Ter Stegen’i çaresiz bıraktı.

90+3. dakikada Real Madrid taraftarlarına galibiyeti müjdeleyen gol geldi. Asensio savunmanın arkasına çok iyi sarktı ve Barcelona oyuncuları yavaş kaldı! Pozisyonu takip eden Lucaz Vazquez, Asensio’nun şutunda kaleciden seken topu tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

Barcelona formasıyla ilk El Clasico maçına 74. dakikada giren Sergio Agüero, 90+7’de Dest’in sağ kanattan yaptığı ortasına iyi vuruş yaparak kaleci Courtois’yı mağlup edip maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Barcelona 15 puanda kaldı. Lider Real Madrid ise maç eksiğine rağmen 20 puana yükseldi.

BARCELONA EL CLASICO’YA HASRET!

Barcelona, El Clasico’da oynadığı son 5 maçta da galip gelemedi. Real Madrid, son 5 derbiyi kaybetmezken üst üste 4. zaferini yaşayarak bunu 1965’ten son ilk kez başardı.