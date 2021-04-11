El Clasico’da zafer Real Madrid’in

İspanya La Liga’nın 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Alfredo Di Stefano’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kazanarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkarıp 2. sıraya yükseldi.

Real Madrid 13. dakikada Vazquez’in yaptığı ortaya çok klas bir dokunuş yapan Benzema ile 1-0 öne geçti. Bu golden 15 dakika sonra Toni Kroos, El Clasico’nun unutulmayacak frikik gollerinden birinde kaleci Ter Stegen’i çaresiz bırakarak skoru 2-0’a getirdi.

El Clasico’da Barcelona’nın tek golünü 60. dakikada Mingueza kaydetti. Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Real Madrid’de Casemiro 89 ve 90. dakikalarda sarı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Real Madrid 66 puana yükselerek 2. sırada yer aldı. Barcelona ise 65 puanla 3. sıraya geriledi. 1 maçı eksik olan Atletico Madrid’in de 66 puanı bulunuyor.