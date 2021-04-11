Emrah Başsan: ‘Bazı takım arkadaşlarımda ruh olması lazım’

Süper Lig 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden BB Erzurumspor, sahasında aldığı 4-2’lik mağlubiyetle kümede kalma konusunda ağır bir yara aldı.

Karşılaşmayı 1 gol-1 asistle tamamlayan tecrübeli futbolcu Emrah Başsan, bazı takım arkadaşlarının oyunundan rahatsız olduğunu söyledi. İşte Emrah Başsan’ın maç sonu açıklamaları:

“Üzüldük. Alt sıralardayız, galibiyete ihtiyacımız vardı. Futbolun doğrularını yaptık. 1-0 geri düştük, reaksiyon gösterdik. Yapılması gereken ne varsa yaptık. Biraz ruh olması lazım. Biz buradan çıkmaya çalışırken, bazı takım arkadaşlarımın vicdani olarak ruhlarını göstermeleri gerekiyor. 3 yıldır buradayım. Bu şehir ilk yılında düşürülürken de buradaydım. Çıkarken de buradaydım. Bu kadar basit olmamalı. Herkes elini vicdanına koysun.”

“BİRAZ DAHA SAHİPLENMEK LAZIM”

“Futbol bu. Maalesef atamayınca yiyorsun. Dersler alacağız. Goller atmışım atmamışım önemli değil. Kalecimiz hatalı gol de yemiş olabilir. Futbol da takım olmak, takım arkadaşının açığını kapatmaktır. Biz iyi takımız. Bazı şeyleri gösterdik ama biraz daha sahiplenmek lazım. Çünkü, bu takım düşünce de kolay çıkmıyor. Artık rakiplerimizle oynayacağız. Ligde kalmak istiyorsak, herkes samimi bir şekilde mücadele edecek. Ettiği zaman kazanıyoruz. Bu zamana kadar da bu şekilde kazandık. Kısmet diyelim.”