Emre Belözoğlu sorusuna Şenol Güneş’ten cevap

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında EURO 2020’ye dair açıklamalarda bulundu. Güneş’e Fenerbahçe’deki görevinden ayrılan ve A Milli Takımı’nda İtalya maçı için Roma’ya da giden Emre Belözoğlu soruldu.

Belözoğlu ile görüştüğünü doğrulayan Şenol Güneş, “Emre Belözoğlu ile görüştüm. Değişim olacağını söyledim ama şu anda görüşüyorum. Onunla ilgili görüşlerim belli. ‘Başlamasıydı (Fenerbahçe) bizde başlamasını isterdim’ demiştim. Bu işi uzun vadeli yapacağını düşünüyorum. Olup olacağı kesinleşmedi ama görüşüyorum. Henüz netleşen bir durum yok ancak teknik ekipte değişiklik olacak” dedi.

EURO 2020 sonrasında geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görüşen ikilinin Belözoğlu’nun görevi hakkında fikir alış verişi yaptığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu’nun A Milli Takım’da antrenör mü yoksa sportif direktör mü olacağı merak konusu…