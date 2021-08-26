Emre Mor, Süper Lig’e geri döndü

İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor, ikinci kez Süper Lig'de forma giyecek.

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Danimarka’nın Nordsjaelland takımında genç yaşta sergilediği performansla dikkat çeken, ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Emre Mor, Süper Lig’e geri döndü.

Daha önce Galatasaray’da da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Emre Mor, Fatih Karagümrük’e imza attı. Fatih Karagümrük, İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Emre Mor’u kiraladığını açıkladı.

Borussia Dortmund’un 9.75 milyon Euro, Celta Vigo’nun ise 13 milyon Euro bonservis bedelleri ödeyerek kadrolarına kattıkları Emre Mor’un piyasa değeri şu anda 700 bin Euro’ya düştü.

Transfer video ile duyuruldu

Fatih Karagümrük, sosyal medya hesabından, “Hoş geldin Emre Mor. Celta Vigo forması giyen Milli futbolcu Emre Mor’u kadromuza kattık” mesajıyla transferi duyurdu. Emre Mor için bir de video yayınlayan Fatih Karagümrük, Milli futbolcunun antrenman görüntülülerini de paylaştı.

Genç yaşta dikkatleri üzerine çekmişti

Emre Mor, Nordsjaelland’de oynadığı dönemde 2016 Avrupa Şampiyonası’nda A Milli Futbol Takımı’nın kadrosuna seçilmişti. Daha sonra Borussia Dortmund’a transfer olan Emre Mor, daha sonra Celta Vigo’ya imza atmıştı. Celta Vigo’da beklenen performansı gösteremeyen Emre Mor, önce Galatasaray’a, daha sonra da Olympiakos’a kiralanmıştı.

Kariyerinde toplam 104 resmi maça çıkan Emre Mor, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı. Emre Mor, 2019 yılında kiralık olarak geldiği Galatasaray’da yarım sezon kalmış, 17 maçta 592 dakika süre almıştı. Emre Mor, bu sürede sarı-kırmızılı ekibe gol ya da asist katkısı yapmayı başaramamıştı.