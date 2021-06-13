Eriksen için açıklama: ‘Whatsapp’tan iletişime geçti… Corona virüse hiç yakalanmadı’

Finlandiya Teknik Direktörü Markku, Kanerva Eriksen’in kalbinin durduğu dramatik Danimarka maçının ardından görüşlerini paylaştı.

Maça devam etme kararının hiç kolay olmadığını aktaran Kanerva, ”Tüm dramatik anlara rağmen unutulmaz bir gece oldu. Yaşananlar bize hayattaki en önemli şeylerin aslında ne olduğunu anlattı. Maçın devam etma kararını tamamen Danimarkalı oyunculara bırakmıştık. Eğer oynamak istemeselerdi saygıyla kabul edecektik. Christian’ın bir an önce iyileşmesini istiyoruz” diye konuştu.

‘ONLARIN TIBBİ MÜDAHALESİNE SAYGILIYIZ’

Danimarkalı Eriksek’in Finlandiya maçında kalp rahatsızlığı yaşayarak hastaneye kaldırılmasının ardından sağlık durumu ile ilgili son açıklama İnter CEO’su Beppe Marotta’dan geldi. Oyuncuları Eriksek’in Whatsapp aracılığı ile kendileriyle iletişim kurduğunu söyleyen Marotta, ”Dramatik anlar yaşadık. Danimarkalı sağlık görevlileri ile sık sık konuştuk. Danimarka Federasyonu da bize gerekli bilgileri iletti. Onların tıbbi müdahalesine saygılıyız. Tüm futbol dünyasının kalbi Eriksen ile atıyor ve umuyoruz daha iyi olacak”

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‘BİLDİĞİM KADARIYLA AŞI DA OLMADI’

Marotta ayrıca oyuncunun corona virüsü olduğuna dair çıkan söylentilerin de gerçek dışı olduğunu belirterek, ”Doktorumuzun verdiği raporda da belliydi. Eriksen sezon içerisinde corona virüse hiç yakalanmadı. Bildiğim kadarıyla aşı da olmadı” ifadelerini kullandı.