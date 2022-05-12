Eski futbolcu Sezer Öztürk’e 14 yıl 7 ay hapis cezası

Cinayetten yargılanan eski futbolcu Sezer Öztürk 3 ayrı suçtan 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İstanbul Sancaktepe'de, 19 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin aralarında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün de bulunduğu 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç cezaevinden getirilirken, sanık avukatları hazır bulundu.

“BEN SADECE KENDİMİ KORUDUM”

Tutuklu sanık Sezer Öztürk, “Ben tahrik edilmedim, saldırıya uğradım. Bana saldıran 1-2 kişi değildi. Karşımda 1-2 insan yoktu ki. Silahım arabadaydı. Kimseyi öldürmek istemedim. Benim bir geçmişim, kimliğim var. Ben bir sporcuyum. Basit bir yol isteme ricasının buralara kadar gelmesi… Ben sadece kendimi korudum. Çoluğumun, çocuğumun, eşimin yanında bana küfür ettiler. Beni kimse tahrik etmedi, bana saldırdılar, öldürmeye çalıştılar. Bugün vereceğiniz karar sadece benim değil, eşimin, bakmakla yükümlü olduğum çocuklarımın da hayatını etkileyecek pozisyonda” ifadelerini kullandı.

“BİLEREK VE İSTEYEREK YAPMADIM”

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ömer Genç ise, “Ben bilerek ve isteyerek yapmadım. Keyfi olarak yol kapatıyorlar. Arabanın etrafını çevirdiler, kapıyı açmaya çalıştılar, saldırmaya başladılar. Kurtulmak için bıçağı açtım, rastgele salladım. Tanımıyoruz, etmiyoruz, niye bize saldırdılar? Sadece yol istedik. Benim bunu yapma sebebim; kendimi korumak, aileni korumak, Sezer beyi ve ailesini korumak. Öldürme kastımız yoktu” dedi.

Son sözü sorulan Sezer Öztürk, “İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Olayların bu noktaya gelmesinden dolayı çok pişmanım. Ama kesinlikle kendi canımı ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim” dedi.

Sanık Ömer Genç ise, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini ve tahliyesini istedi.

14 YIL 7 AY HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti sanık Sezer Öztürk'ü, “haksız tahrik altında kasten öldürme” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Öztürk’ün, “haksız tahrik altında kasıtlı yaralama” ve “ruhsatsız silah bulundurmak” suçlarından da 2 yıl 1 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan mahkeme Öztürk hakkında bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanık Ömer Genç'i ise, “haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım”, “haksız tahrik altında yaralama”, “ruhsatsız silah bulundurmak” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Ömer Genç hakkında tahliye kararı verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sezer Öztürk’ün “iştirak halinde haksız tahrik altında kasten öldürme”, “haksız tahrik altında silahla yüzde sabit ize neden olacak şekilde kasten yaralama”, “haksız tahrik altında mala zarar verme”, “zincirleme şekilde silahla tehdit” ve “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma” suçlarından toplamda 17 yıl 10 aydan 32 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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