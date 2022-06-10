Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in proje savaşları

Galatasaray başkan adayları Eşrem Hamacıoğlu ve Dursun Özbek, son kozlarını oynadı. İşte iki adayın seçim projeleri...

Mesut YILDIRIM

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Türk sporunun lokomotif kulüplerinden Galatasaray, yarın bir kez daha sandık başına gidecek. İbrasızlık ve mahkeme süreçleri ile sarsılan Burak Elmas dönemi resmen sona ererken sarı-kırmızılı kulübün üyeleri, Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek arasında tercih yapacak.

Yarınki tarihi seçim öncesi SÖZCÜ; iki adayın projelerini masaya yatırdı:

FUTBOL TAKIMI

Dursun Özbek: Teknik direktörlük için yerli ağır basıyor. Ancak Terim düşünülmüyor. Öne çıkan aday Okan Buruk. Transfer çalışmaları sürüyor.

Eşref Hamamcıoğlu: Domenec Torrent gönderilecek. Takımın başında yabancı hoca olacak. Transferler yeni teknik adam ile belirlenecek.

MALİ YAPI

Dursun Özbek: Kasa kolaylığı yapacak. İlk planda 6 milyar liralık fonla kaynak yaratılması planlanıyor.

Eşref Hamamcıoğlu: Kasa kolaylığına yeni bir borç kapısı olarak bakıyor. Mevcut gayrimenkuller satmadan değerlendirilecek.

GALATASARAY ADASI

Dursun Özbek: Finansmanı yönetim kurulu tarafından karşılaşacak sosyal tesis üyelerin kullanımına açılacak.

Eşref Hamamcıoğlu: Finansmanı sponsorlarla karşılanacak sosyal tesisin en kısa sürede açılması planlanıyor.

FLORYA

Dursun Özbek: 40 dönümlük arazi satın alınarak, iki parselde toplam 63 dönümlük arsa ve 97.000 m2'lik inşaat alanında konut projesi geliştirilecek.

Eşref Hamamcıoğlu: Büyükçekmece'ye taşınacak. Galatasaray'ın arazi payı, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak değerlendirilecek.

MECİDİYEKÖY

Dursun Özbek: Artan konut fiyatları ile diğer alternatiflere göre getirisi daha yüksek olan rezidans olarak değerlendirilecek.

Eşref Hamamcıoğlu: Kulüp binasının rezidans yapılması ve kiralık olarak değerlendirilmesi düşünülüyor.

RİVA

Dursun Özbek: Halihazırdaki projede değişiklik yapılmayacak. Orijinal projede olmayan ilave 200 dönüm orman arazisi için izin alınması planlanıyor.

Eşref Hamamcıoğlu: Özbek ile aynı rota izlenecek. Ancak ağaç keserek arazi satın alma fikrine sıcak bakılmıyor.

KEMERBURGAZ

Dursun Özbek: Stadyuma 10 dakika mesafede A Takım ve altyapı için 6 nizami sahalı modern tesisler ve bir otel projesi yapılacak.

Eşref Hamamcıoğlu: Ali Sami Yen Spor Lisesi yapılacak. Futbol dışındaki diğer şubelerin de yer alacağı bir spor merkezi kurulacak.

HASNUN GALİP

Dursun Özbek: Üyelerin kullanımına açık bir lokal, kulübe ve Galatasaray Lisesi'ne hizmet verecek konaklama tesisi yapılacak.

Eşref Hamamcıoğlu: Renovasyon çalışması yapılacak. Voleybol akademisi olarak kullanılacak. Giriş katına GS Store açılacak.

GS FUTURE

Dursun Özbek: Ali Sami Yen Stadı'nın 3D versiyonu ile ömürlük koltuk kombineleri satılacak. Herkes kendi bireysel sanal stadı ile 3 boyutlu olarak tarihi maçları izleyebilecek. Özel NFT satışı yapılacak.

Eşref Hamamcıoğlu: 5 yılda yaklaşık 100 milyon dolar gelir planlanıyor. NFT ve token satışlarından hedeflenen gelir ise yılda 10 milyon dolar. Yeni mobil platform GSOL da yıllık en az 2 milyon dolar kazanılacak.