EURO 2020 finalinde yaşanacakları 8 yıl önce bildi!

Wembley’de oynanan EURO 2020 finalini İtalya penaltı atışlarıyla kazanarak 53 yıl sonra tarihindeki ikinci Avrupa Şampiyonluğunu elde etti. İngiltere ise, ilk kez finale yükseldiği turnuvanın finalini kendi evinde mutlu sonla noktalayamadı.

Ancak maçın ardından sosyal medyada konuşulan tek bir konu vardı. O da, Twitter’da Cameron isimli bir kullanıcının 8 yıl önce yaptığı paylaşım. 22 Şubat 2013 tarihinde bir tweet atan İngiliz, “İngiltere, EURO 2020’yi penaltı atışlarıyla İtalya’ya kaybetti. Sonrasında hiçbir şey değişmedi” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren maçı, penaltı atışlarıyla İtalya’nın kazanmasının ardından bu tweet sosyal medyada viral oldu. Binlerce kişi tarafından paylaşılan tweet, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından görüntülendi.

England just lost the euro 2020 final against Italy on a penalty shoot out, nothing has changed then!

— Cameron (@lawseyitfc) February 22, 2013