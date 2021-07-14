EURO 2020’nin en iyi oyuncusu Gianluigi Donnarumma resmen Paris Saint Germain’de!

Avrupa’da transfer piyasasının en hızlı takımı olan Paris Saint Germain, bir yıldızı daha bedelsiz olarak transfer etti. İtalya Milli Takımı’nın kalecisi Gianluigi Donnarumma 5 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

Daha önce Sergio Ramos ve Geroginio Wijnaldum’u bonservis ödemeden transfer eden PSG, Inter’den Achraf Hakimi için 60 milyon Euro ve Porto’dan Danilo Pereira için 16 milyon Euro ödemişti.

Milan altyapısından yetişen ve 2015’ten beri A takım forması giyen 22 yaşındaki Donnarumma, İtalya ekibiyle sözleşmesi sona erince ayrılık kararı almıştı.

Genç yaşında Milan’ın kalesini devralana Donnarumma, 2016 ve 2018’de iki final olmak üzere 215 Serie A, 16 Avrupa Ligi ve 12 İtalya Kupası maçına çıktı. Eylül 2016’da İtalya Milli Takımı’nda forma giyen en genç oyuncu (17 yıl 189 gün) olan Donnarumma, EURO 2020 yarı finalinde İspanya’ya ve finalde İngiltere’ye karşı oynadıkları maçlarda en iyi oyuncu seçildi ve turnuvanın da en iyi oyuncusu ödülünü aldı.