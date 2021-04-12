Falcao’nun ameliyatından sonra ilk fotoğraf geldi

Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu ile kafa kafaya çarpışan ve yüz kemiklerinde kırıklar tespit edilen Radamel Falcao, operasyon geçirdi. Hastanede müşahede altında tutulan yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron, ameliyat sonrası bir fotoğraf paylaşarak, “Allah iyidir ve vefalıdır. Asla pes etme…” notunu yazdı.

Radamel Falcao da ameliyat sonrası “Tanrı’ya şükür her şey yolunda gitti. Mesajlarınız ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maskeli adam geliyor.” ifadelerini kullandı. 35 yaşındaki yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde hastaneden taburcu olması bekleniyor.

Dün yapılan antrenman sırasında bir pozisyonda Radamel Falcao ile Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpışmış, yere yığılan iki futbolcuya sağlık ekibi hemen müdahale etmişti. Falcao ve Kerem ilk müdahalenin ardından gerekli tetkikleri yapılmak üzere hastaneye sevk edilmişti.

Galatasaray, daha sonra Falcao ve Kerem'in sağlık durumları hakkında açıklama yapmıştı. Açıklamada “Radamel Falcao’nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildi. Oyuncumuzun bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi ile tedavisi planlandı. Yapılan tetkiklerinde herhangi bir problem ile karşılaşılmayan Kerem Aktürkoğlu ise tedbir amaçlı olarak gözetim altında tutulacaktır” denilmişti.