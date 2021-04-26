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Fatih Karagümrük bu kez şehir değiştirdi

Fatih Karagümrük'ün, Antalyaspor'u ağırlayacağı mücadele İstanbul dışında oynanacak.

Güncellenme: 15:44, 26/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Karagümrük bu kez şehir değiştirdi

Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, 28 Nisan Çarşamba günü FTA Antalyaspor’u konuk edecek.

Stat problemi nedeniyle iç saha maçlarını farklı yerlerde oynayan Karagümrük, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı’ndan da oldu. Bu sebeple İstanbul temsilcisi, FTA Antalyaspor müsabakasını Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynayacak.

Fatih Karagümrük, daha önce Atatürk Olimpiyat, Şükrü Saracoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Necmi Kadıoğlu, Vodafone Park ve Kocaeli Stadı'nı kullanmıştı.

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