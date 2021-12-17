Fatih Terim kale için kararını verdi

Muslera'nın sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da gözler yedek kalecilere çevrildi. Terim, kararını Fatih Öztürk'ten yana kullanacak.

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Süper Lig'de yarın Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da kaleci belirsizliği ortadan kalktı. Teknik Direktör Fatih Terim'in, Muslera'nın yokluğunda eldivenleri tecrübesi nedeniyle Fatih Öztürk'e vereceği öğrenildi. Bu sezon henüz hiçbir resmi maçta forma giymeyen 34 yaşındaki kaleci geçen sezon 12 karşılaşmada 9 gol yerken, kalesini 5 kez kapatmıştı.

Terim'in Bursaspor'la oynanan hazırlık maçında yediği hatalı gol sonrası oyundan aldırıp soyunma odasına yolladığı İsmail Çipe ise bu sezonki tek 90 dakikasını Muslera'nın kırmızı kart cezalısı olduğu Avrupa Ligi elemelerindeki St. Johnstone maçında oynamıştı