Fatih Terim, PSV maçının ilk 11’ini açıkladı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki PSV Eindhoven maçı öncesinde basının karşısına geçti. Açıklamalarda bulunan Terim, 5-1’in rövanşına çıkacakları ilk 11’i açıkladı.

“Size bir sürpriz yapayım” diyen Terim, “PSV karşısına çıkacak 11’imiz bu şekilde: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Kerem, Barış, Mohamed” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fatih Terim, “Yedlin, coronadan döndü. Emre Akbaba hala karantinada. Biraz kötü geçiriyor” dedi.

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GHEZZAL TRANSERİ

Ghezzal transferi hakkında konuşan Fatih Terim, “Rachid Ghezzal’ı reddetmedim, aksine çok istedim. Ben ve başkan da. Bana sormadan bu tip şeylere inanmayın. Bu manipülasyonu yapıyorlar. Sonunda böyle söyleyince, doğrusu meydana çıkıyor” dedi.

“Galatasaray’ın 1 Eylül’e kadar neler yapacağını göreceksiniz” diyen Terim, “Nasıl bir anlayışla devam edeceğini. Hangi teknik adam Ghezzal’ı istemez de istemedi diye bir şey çıkartılır? Söylemem gereken bazı şeyler var ama söyleyemiyorum” şeklinde konuştu.

*2000’de giderken güzel bir takım bırakmıştım, yine öyle bir takım bırakmak istiyorum. Bu yüzden taraftarımıza ihtiyacımız var. Avrupa ile makas çok açıldı. Avrupa kulüplerinin bulduğu oyuncuyu biz de buluyoruz. 15-16 oyuncuya 20 milyon verebilir miyiz? Veremeyiz. Bugünlere geldiğimiz zaman onlarla başa çıkabiliriz. Belki tarihte ilk defa altyapımıza bütçe koyacağız. Tarihte yok ama herkesin bütçesi var. Onlar da 10 milyon euro vermek hiçbir şey. Bu para verdikleri her oyuncu da büyük yıldız olmuyor, onlar da zarar ediyor.

*İki sene şampiyon olduk. Türkiye Kupası ve Süper Kupayı aldık. 8 galibiyetle gelirken, pandemi çıktı. O günden bugüne istikrarı oturtamadık. Bazı bölgede 2 oyuncumuz varken onları kaybettik, 3 oyuncumuzu sokmak zorunda kaldık. Bunlar istikrardan uzak şeyler. İki golle şampiyonluğu kaybettik. Önceki sene Galatasaray sizlere göre en iyi oynayan takımdı. Pandemi nedeniyle istikrarı kaybettik, buralara da çok girmek istemiyorum.

*Biz sezonu açtığımızda seçim yapılmamıştı! Galatasaraylılar, beni iyi dinlesin. Ben ve başkanımız da aynı fikirde. Kısa sürede kalite için bu finansal yükün altına girmeyeceğiz. Ben bazı isimleri istememişim! Ezgjan Alioski 3 sene 7,5 milyon euro!