Fatih Terim’den Marcao ve Kerem Aktürkoğlu kavgasına ilişkin açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Giresunspor'u 2-0 yendikleri maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasındaki kavgaya değindi.

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Süper Lig’in ilk haftasında Giresunspor’u 2-0 yenen Galatasaray’da, Teknik Direktör Fatih Terim maçın ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmaya kötü başladıklarını ancak gollerden sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini söyleyen Terim, Marcao’nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saha içinde saldırmasıyla ilgili de konuştu.

İşte Fatih Terim’in açıklamaları:

“Açıkçası ilk 15-20 dakika biraz yadırganacak bir haldeydik. Sonra toparladık. Golle beraber daha da iyi oynamaya başladık. Penaltı kaçırdık, sonra tekrar ikinciyi bulduk. Ama ikinci yarı biz de 10 kişi kaldık dolayısıyla 3 gün sonra bir maç oynayacağız daha fazla koştuk gereksiz yere. Çok da gol kaçırdık. Ama 3 puanla dönmek. Ligin ilk maçında deplasmanda galibiyet alabilmek önemli. Tebrik ediyorum oyuncularımı.”

“BEN SAHADA İLK DEFA GÖRÜYORUM”

“Marcao ve Kerem olayı çok alışılagelmiş bir hadise değil. Hepimiz soyunma odasında, sahanın içerisinde her türlü münakaşayı ederiz. Hatta zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir. Ama ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz. Ne olursa olsun hoş değil. İkisi de bizim oyuncumuz ama Kerem bizim genç ve kıymetlimiz. Kimsenin kimseye bir şey yapmasına müsaade etmeyiz. Futbolda bu tip söylemler, eylemler oluyor. Biz de oyunculara yükseliyoruz ama bu 2 dakika sürer. Hemen çözülür. Ama bu hoş olmadı, hiçbir şekilde. Ancak çözümü bize ait. Bir şekilde çözeceğiz. Kimse merak etmesin.”

“ÖNCE ÖZÜR DİLEYECEK, SONRA…”

“Arkadaşlar maçtan yarım saat sonra yaptırım uygulanacak mı sorusu çok da kulağa söylenen bir şeyler senin. Yaptırımı yapacaksak biz yapacağız. Kimseyi ilgilendirmez. Biz Galatasaraylılara sorumluyuz. Gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Buradaki istekler de bana gerçekçi gelmiyor açıkçası. Hem Kerem’in gençliğini koruyacağız, Marcao’ya da gereken neyse biz yapacağız, yapacaksak. Çözeriz, maçın önüne geçti yüzde 100. Biz maçın önüne geçirmeye niyetli değiliz. Hem tecrübemiz, hem de başkan ve yönetimle olan ilişkimiz bizim her türlü konuyu geçmeye gücümüz yeter. Sakin olalım, ortalık biraz elektrikli. Önce Kerem’den ve herkesten özür dileyecek. Sonra bakarız. Onu da öldürmeyelim ama kimsenin hakkını yemeyelim. Bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Riera-Melo olayını da kimsenin haberi yokken biz açıkladık. Soğukkanlı olmak zorunda olan insanlarız. Kimse merak etmesin. Bazı şeyleri tatmin etmek için hareket etmeyiz. Sinirle de hareket etmeyiz.”

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