Fatih Terim’den Omar Elabdellaoui açıklaması! İlk kez takımla çalıştı…

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da Omar Elabdellaoui sürprizi yaşandı. Yılbaşında talihsiz bir kaza sonucu yüzünden yaralanan ve uzun süredir tedavi gören Norveçli sağ bek, geçtiğimiz günlerde bireysel çalışmalara başlamıştı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Omar’ın bugün takımla birlikte çalışmasını isterken, antrenmandan önce duygusal bir konuşma yaptı.

İşte Fatih Terim’in Omar Elabdellaoui sözleri:

“Omar biliyorsunuz talihsiz bir kaza geçirdi. Bugün aramıza almak istedim ki ona da çok büyük moral olsun diye. O günden beri inanılmaz bir çalışma ve geri dönme hırsıyla çok büyük aşama kaydetti. Muhakkak ki daha kat edecek yolumuz var. Onun için antrenmana çıkmasını istedim. Temmuz, Ağustos, Eylül… Yolumuz var ama inşallah bu yolun sonunda Omar’ı ilk günkü gibi yanımızda, aramızda Galatasaray forması içinde görmek hepimizin en çok dileği. Yarın oynamayacak, bu sezona başlamayacak ama inanıyorum ki sezon içerisinde bize katılacak ve Galatasaray formasını giyecek. Kendisine hoş geldin diyorum tekrar.”

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“BU BENİM İÇİN BÜYÜK MORAL”

Terim’in ardından söz alan Omar ise şu ifadeleri kullandı: “Olayın ilk olduğu günden beri hep bana destek verdiniz. Fatih hocam ilk anda yanıma geldi. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da buraya dönmemi uygun gördü. Bu benim için çok büyük moral. Umarım kendisinin dediği gibi aynı şekilde, aynı hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum.”