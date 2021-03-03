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Fatih Terim’in rekor akşamı

Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, Ankaragücü maçında kazanırsa en uzun galibiyet serisini yakalayacak. Şampiyon olduğu 2011-12 sezonunda üst üste 9 maç kazanan Terim, Ankaragücü’ne karşı hata yapmazsa tarihi serisini egale edecek.

Mesut YILDIRIM
Güncellenme: 09:30, 03/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Fatih Terim’in rekor akşamı

Süper Lig'de averajla Beşiktaş'ın önünde lider olan Galatasaray, bugün Ankaragücü deplasmanına çıkıyor. Cimbom, 17 Ocak'taki Beşiktaş derbisinden bu yana ligde yenilgiyi unuttu.

Derbi sonrası sırasıyla Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, tüm maçları kazanarak şampiyonluk yolunda çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı.

8 lig maçında 24 puan toplayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, bugün oynanacak Ankaragücü maçını kazanırsa üst üste 9 maçlık olan rekorunu egale edecek. Ligin en çok şampiyon olan Teknik Direktörü Terim, 2011-12 sezonunda aynı başarıya ulaşmıştı.

Tecrübeli hoca, Ankaragücü ve Sivasspor'u da mağlup ederse 10 maç üst üste kazanıp kulüp tarihine adını bir kez daha yazdıracak.

  • Muhtemel 11’ler:
  • Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Pazdan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Lobzhanidze, Çekiçi, Geraldo, Börven
  • Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Belhanda, Emre, Arda, Onyekuru, Mohamed
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Yayınlanma Tarihi:09:18,