Feghouli: Kerem’e kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum

Galatasaray'da Antalyaspor'u yıkan gollerinden birini atan Sofiane Feghouli, ikinci golün sahibi Kerem Aktürkoğlu'ndan övgüyle söz etti.

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Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da takımının ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli, maçın ardından konuştu. Cezayirli yıldız, Antalyaspor’a çok şık gol atan Kerem’e övgüde bulunarak şu ifadeleri kullandı;

“Kazandık ve çok mutlu oldum. Geçen maçlarda da iyi oynadık ama sonuç alamadık. Yeni bir takım, birlikte oynayarak uyum sağlıyoruz. Kaybettiğimizde de, kazandığımızda da birlikteyiz. Çok puan farkı var ama yukarıya çıkmak için elimizden geleni yapacağız.”

“KEREM DAHA DA İYİ OLACAK”

“Kerem Aktürkoğlu maşallah çok yetenekli bir oyuncu. Genç olarak geldi ve kendini geliştirdi. Galatasaray’da bir yer yaptı. Ona küçük kardeşim olarak tavsiyeler veriyorum, daha da iyi olacak.”

BU SEZON 5. GOLÜNÜ ATTI

Ligde daha önce Hatayspor müsabakasında gol atan Cezayirli futbolcu, Avrupa kupalarında da kaydettiği 3 golle bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı.

Mücadeleye 11'de başlayan Sofiane Feghouli 73. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.