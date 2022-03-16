Fenerbahçe 6 genç isimle sözleşme imzalıyor! Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler…

Fenerbahçe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklama ile 6 genç futbolcuyla sözleşme imzalanacağını duyurdu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nun da yer aldığı isimler arasında Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural gibi isimler yer alıyor.

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Fenerbahçe Kulübü, “Geleceğin Fenerbahçe’sinin imzaları atılıyor” başlığı ile yaptığı duyuruda, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.

BERKE ÖZER LİSTEDE YOK!

Öte yandan sözleşme yenilenecek genç oyuncular arasında kaleci Berke Özer’in olmaması ‘anlaşma sağlanamadı’ iddialarını da kuvvetlendirdi. Fenerbahçe’nin 2018 yılında Altınordu’dan 2.5 milyon Euro’ya transfer olan 21 yaşındaki kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.