Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sırp menajer Milos Mladenovic’le birlikte!

Fenerbahçe’nin U19 Ligi’nde Trabzonspor ile karşılaştığı maçı Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Sırp menajer Milos Mladenovic ile birlikte takip etti. Dusan Tadic gibi bir çok önemli ismin menajerliğini yapan Mladenovic’in, Ali Koç ile sarı-lacivertlilerin maçını izlemesi dikkat çekti.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş, Mayıs 2021’de yaptığı haberde, Başkan Ali Koç’un maliyeti az ve verimi yüksek isimler bulmak için Orta Avrupa ve Balkanlar’da futbolcu tarama talimatı verdiğini yazmıştı.

“Akılcı bir transfer politikamız olmalı. Daha fazla Szalai ve Pelkas’lar bulmalıyız” diyen Başkan Koç, bulunacak isimlerle yapılacak performansa dayalı kontratlar sayesinde Fenerbahçe’nin maddi geleceğini olumlu yönde geliştirmeyi planlıyor.