Fenerbahçe Bruma transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Bruma’nın kiralık transferi için PSV Eindhoven ile anlaşma sağlandığını gece 00.26'da açıkladı.

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Jorge Jesus’u takımın başına getiren Fenerbahçe’nin transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor… Daha önce 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile 4 yıllık anlaşma sağlayan Fenerbahçe Kulübü, PSV Eindhoven’dan Bruma’nın kiralık olarak transferi için anlaşmaya varıldığını duyurdu. 00.26’da yapılan açıklamayla gece sürprizine imza atan Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul’a davet etti.

GALATASARAY’A 13 MİLYON EURO’YA GELMİŞTİ

Daha önce Süper Lig’de Galatasaray forması giyen Bruma’nın transferini resmi olarak açıklayan Fenerbahçe, 27 yaşındaki Gineli oyuncunun İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceğini açıkladı. Armindo Tué Na Bangna adıyla bilinen Bruma, sarı lacivertlilerin ezeli rakibi Galatasaray’a 2013-14 sezonunda Sportig Lizbon’dan 13 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Daha sonra Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Bruma 2017-18’de Galatasaray’dan Leipzig’e 15 milyon Euro karşılığında gitmişti. Almanya’dan da 2 sezon sonra Hollanda Ligi’ne geçen Bruma PSV Eindhoven’a 12 milyon Euro’ya transfer edildi.

2020-21 sezonunu Yunanistan’da Olimpiacos formasıyla geçiren Bruma’nın son durağı Fenerbahçe oldu.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

”Bilgilendirme

Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır.

Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna’nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir.”

GEÇEN SEZON 46 MAÇ

Geçen yıldan bu yana PSV forması giyen Bruma, geçen sezon çıktığı 46 maçta 10 gol 4 asist üretmişti.