CANLI | Fenerbahçe-Denizlispor

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Beşiktaş ve Galatasaray’ın yenildiği haftada kazanmak isteyen Fenerbahçe, 59 puanla 3. sırada yer alırken, Denizlispor ise 25 puanla ligin son sırasında bulunuyor. Fenerbahçe Denizlispor maçının kadrolarını, anlık istatistiklerini ve canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

İLK 11’LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Sinan, Samatta

Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega

Fenerbahçe, yeşil-siyahlılara ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Bu müsabakaların 9’undan galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, 4 maçta ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Denizlispor'a karşı son mağlubiyetini Mart 2005'te 2-0'lık skorla deplasmanda aldı.

6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa, Marcel Tisserand ve Sinan Gümüş ise sarı kart görmeleri halinde ligin 33. haftasında Malatyaspor ile deplasmanda oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.