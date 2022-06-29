Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Emre Mor transferini resmen açıkladı... Fatih Karagümrük'te yaşadığı çıkışla dikkat çeken Emre Mor'u gece yarısı açıklayan sarı lacivertliler prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi. 24 yaşındaki oyuncu için kulübü Fatih Karagümrük'e ödenecek bonservis bedeli ve yıllık maaşı da ortaya çıktı.

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Fenerbahçe Kulübü, Emre Mor’la anlaşmaya vardığını resmen açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır.”

Açıklama Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/t4EuSI8ocq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 28, 2022

SÜLEYMAN HURMA: “SÖZ VERDİM”

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Fenerbahçe’nin açıklamasından saatler önce Emre Mor transferi için Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurmuştu.

TRT Spor’a konuşan Hurma yaptığı açıklamada, “Emre Mor’un bir sene daha kalması için fedakarlık yaptım. Daha fazla para önerdim. Bir sene daha kalsa, 20 milyon euroya satardım. Ama gitmek istedi ve böyle bir tablo ortaya çıktı” sözlerini kullanmıştı. Fenerbahçe’ye verdiği sözü tuttuğunu belirten Hurma, “Emre Mor için Fenerbahçe’ye söz verdim. Bundan sonra bir başka takım 10 milyon Euro bile verse, satmam. Sözümü tutarım.” diyerek transferi resmi ağızdan ilk duyuran kişi olmuştu.

BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, VavaCars Fatih Karagümrük’le 2 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Kanarya, Emre Mor’un bir sonraki transferinden Karagümrük’e yüzde 20 pay verecek. Fenerbahçe, Emre ile 2+1 yıllık imza atmayı planlıyor. Futbolcunun alacağı para da 1 milyon 250 bin Euro olacak.

Emre Mor geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla muhteşem bir çıkış yakaladı. 24 yaşındaki oyuncu 29 müsabakada forma şansı buldu. Başarılı sağ kanat bu süreçte rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve 4 de asist yaptı.

BU SEZONKİ ÜÇÜNCÜ TRANSFER

Oyuncunun transferi konusunda İstanbul ekibiyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, Lincoln Henrique ve Bruma’nın ardından Emre Mor’u da kadrosuna kattı. Sol kanada Bruma, forvet arkasına da Lincoln takviyeleri yapan sarı lacivertliler, sağ kanata ise Emre Mor’u katarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde kadrosunu güçlendirdi.