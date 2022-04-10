Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gergin anlar! Mert Hakan Yandaş çıldırdı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında gerginlik yaşandı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray ile oynadığı maçın 56. dakikasında Mert Hakan Yandaş ile Marcao arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Savunmadan hızlı çıkmaya çalışan Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş, topla birlikte hareketlenmek istedi. Marcao’nun yatarak müdahalesi sonrası Mert Hakan Yandaş, yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan oyunu devam ettirirken, Mert Hakan Yandaş yerden kalkamadı.
Galatasaray hücumu devam ederken Fenerbahçe savunması araya girerek topu taca attı. Topun oyun alanının dışına çıkmasının ardından Mert Hakan Yandaş, hızla Marcao’nun üzerine yürümek istedi. İki takım futbolcuları araya girerek, olayın büyümesini engelledi.
Pozisyon sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Mert Hakan Yandaş’a sarı kart gösterdi.