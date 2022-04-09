Fenerbahçe Galatasaray derbisini orta saha çözer

SÖZCÜ'nün usta yazarları Lemi Çelik ve Ercan Taner, pazar günü oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisini masaya yatırdı.

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Fenerbahçe ile Galatasaray, asırlık rekabetin yeni sayfasını yarın açacak. İki ezeli devin prestijden çok daha fazla anlamlar taşıyan kapışmasından önce SÖZCÜ yazarları Ercan Taner ve Lemi Çelik derbiyi masaya yatırdı.

İki usta isim orta sahanın belirleyici olduğunu vurguladı, Fenerbahçe'yi bir adım daha önde gördüklerini ifade etti.

LEMİ ÇELİK

Derbide iki takımın da güçlü ve zayıf bölgeleri var. Fenerbahçe'nin forvet hattının yetersizliği görmekteyiz. Maçın sonucuna etki edecek, skoru belirleyecek kalitede değiller. Fenerbahçe, orta sahadan yani Zajc, İrfan Can ve Mert Hakan ile sonradan oyuna girecek Arda Güler ile sonuca gidecektir. Rossi ve Serdar Dursun'un skor üretmeleri artı bir kazanım olacaktır. Fenerbahçe'de diğer bir artı ise İsmail Kartal geldikten sonra yakalanan takım ruhu… Tüm oyuncular tam kapasitelerini ortaya koyuyor.

Galatasaray’ın en güçlü yanı defansı. Hücum hattının en etkili oyuncusu Kerem; Gomis güçsüz ve Mohamed de sakatsa Halil'i değerlendirmek lazım. Bu forvetler, Szalai ile Kim'i zorlayamaz. Galatasaray'ın en zayıf bölgesi ise orta sahası. Berkan, Taylan, Cicaldau; bu üç oyuncu dört büyük takım içindeki en zayıf orta saha. Ne gol atıyorlar, ne gol attırıyorlar ne de defansa yardım ediyorlar. Böyle olunca da orta sahanın üstünlüğünün Fenerbahçe'de olacağını öngörmekteyiz. Bu tür derbilerde de orta sahayı kazanan müsabakayı da kazanır. Maçın favorisi Fenerbahçe'dir…

ERCAN TANER

Her derbinin kendine has bir hikâyesi vardır. Bu sezon şampiyonluktan iki ezeli rakip de uzak ama milyonlar bu maçı ve sonucunu haklı olarak merak ediyor. Zorlu bir deplasmana çıkacak olan Galatasaray, büyük bir ihtimalle Barcelona önünde Nou Camp'ta kullandığı taktiği oynamaya çalışacak. Önemli olan Fenerbahçe'nin hücumda hangi organizasyonları tercih edeceği, İsmail Kartal'ın hangi santrforla başlayacağı… Son haftalarda gol pozisyonuna girmekte başarılı olan sarı-lacivertlilerin bunu takım savunmasına da iyi yansıttığını gördük. Maçın Kadıköy'de olması Fenerbahçe'yi bir adım öne çıkarıyor.

Galatasaray’ın iki stoperi Marcao ve Nelsson, Barcelona karşısında etkileyici oynamışlardı. Onların performansı çok önemli. Torrent'in “Kesin kazanacağız” açıklaması dikkat çekici. Ben bunu psikolojik strateji olarak değerlendiriyorum. Şans bulursa Rossi ve Valencia, hücum organizasyonlarına göre Galatasaray'ın iki stoperini zorlayabilir.

Taktiksel olarak kimin orta sahası iyi performans gösterirse maçı kazanmaya daha yakın olacak. Kilit orta sahada çözülecek bu derbide… Umarım hakemi zorlayacak çok pozisyon ortaya çıkmaz. Centilmence bir maç olması en büyük dileğim.