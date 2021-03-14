Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki ikinci gol tartışma yarattı

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan maçta öne geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği, ilk yarıyı kaleye şut çekemeden 1-1 berabere tamamlarken, ikinci yarıda bulduğu golle de ligde 11 maç sonra galibiyete uzandı. Son sıradaki Gençlerbirliği’ne üç puanı kazandıran Ayite’nin 63. dakikadaki golü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenerek şık bir kafa vuruşu ile ağları havalandıran Ayite, takımını 63. dakikada öne geçirdi. Uzun süre incelenen pozisyon sonrası gol kararı çıktı.

Ancak gol, sosyal medyada ofsayt tartışmalarına neden oldu. Fenerbahçe taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu konusunda birleşti. Kimi futbolsever ise, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hata yapmayacağını savundu.

İşte sosyal medyada Gençlerbirliği’nin golü ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

Gençlerbirliği 2.golü yüzde yüz ofsayt — Murat (@MuratOrtimur) March 14, 2021

İki Macın VAR hakemi Mete Kalkavan Genclerbirliği'nin golünü saydı /

Gaziantep macında golümüzü saymadı pic.twitter.com/0v14cbT3XG — Speedy_Carloss¹⁹⁰⁷ #Limitless (@Speedy_Carloss) March 14, 2021

Evet

Gençlerbirliği'nin 2.golü.. Erol Bulut'un Fenerbahçe TD olması..

Önemli olan skor denilip destek görmesi..

Kaybettiği maç sonrası bAşkanın şampiyonluk inancının artması.. Hepsi OFSAYT! @Fenerbahce — pнyѕιcιѕт (@PhysicistFB) March 14, 2021

Hadi be Gençlerbirliği nin 2. Golü ofsayt. Dakikalarca çizgiyi ayarlayıp ofsayt değilmiş gibi göstermek için uğraşıp , sözüm ona yedirdiler!!!#FBvGB pic.twitter.com/A7F6viw1iL — HÜSEYİN&GÜNDOĞDU5️⃣8️⃣ (@HSEYNGUNDOGDU) March 14, 2021

Fenerli oyuncunun ayağı çimin açık kısmına basıyor. Gençlerbirliği hücum oyuncusu ise o çizginin gerisinde. Şu pozisyona ofsayt deyip ortalık yıkmak çok garip. pic.twitter.com/ObQ1NFEv6r — Alperen memisoglu (@av_memisoglu) March 14, 2021

Ofsayt'ı tartışmak kadar saçma birşey olamaz. Var hakemi ofsayt çizgisi çizmez. Fenerbahçe'nin son oyuncusunun son uzvuna işaret koyar. Gençlerbirliği'nin Oyuncusunun son uzvuna işaret koyar. Topun ayaktan son temas anına işaret koyar. Bilgisayar otomatik çizer. ✍️ #FBvGB — Ersin Timur (@ersintimurr) March 14, 2021

Stadyumun, çimlerin kendi çizgileri var ya hani, ona bakarsaniz eğer Gençlerbirliği oyuncusunun koyu renkte oldugunu, yakındaki fenerbahceli savunmacının ayağının açık renkte olduğunu görürsünüz. Ofsayt mofsayt yok. Sevgiler

Penaltıydı, ofsayttı, VAR'dı bunları bir kenara ayırarak şunu söyleyebilirim; Erol Bulut, otobana dönen sol kanat için müdahale yapmayarak takımın sonunu hazırladı. Gençlerbirliği biraz daha yetenekli ayaklara sahip olsa sonuç çok daha farklı olurdu. — Oğulcan Çoksayar (@ogulcancoksayar) March 14, 2021