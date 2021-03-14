Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçındaki ikinci gol tartışma yarattı

Süper Lig’in 30. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de oynanan maçta öne geçtiği maçta Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu. Gençlerbirliği, ilk yarıyı kaleye şut çekemeden 1-1 berabere tamamlarken, ikinci yarıda bulduğu golle de ligde 11 maç sonra galibiyete uzandı. Son sıradaki Gençlerbirliği’ne üç puanı kazandıran Ayite’nin 63. dakikadaki golü, tartışmaları da beraberinde getirdi.
Sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenerek şık bir kafa vuruşu ile ağları havalandıran Ayite, takımını 63. dakikada öne geçirdi. Uzun süre incelenen pozisyon sonrası gol kararı çıktı.
Ancak gol, sosyal medyada ofsayt tartışmalarına neden oldu. Fenerbahçe taraftarları, pozisyonun ofsayt olduğu konusunda birleşti. Kimi futbolsever ise, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının hata yapmayacağını savundu.
İşte sosyal medyada Gençlerbirliği’nin golü ile ilgili yapılan yorumlardan bazıları: