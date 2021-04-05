Fenerbahçe, Kadıköy’de 65 gün sonra güldü

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup ederken 65 gün sonra iç sahada galibiyet aldı. Sarı-lacivertliler 30 Ocak 2021'de Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etmiş ve bu maçın ardından oynanan 4 müsabakada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta 70 gün sonra ligde golle tanıştı. Müsabakanın 64. dakikasında sağ taraftan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Samatta topu ağlarla buluştururken, gol sevincini Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte yaşadı. Samatta, 90+4. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.