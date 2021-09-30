Fenerbahçe Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Olimpiyakos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Olimpiyakos UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk maçta Frankfurt karşısında berabere kalan Fenerbahçe Olympiakos karşısında kazanarak telafi etmek istiyor. Fenerbahçe Olympiakos maçı saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe Olympiakos’a karşı mücadele verecek. Rahatsızlığı nedeniyle son idmana katılamayan Mesut Özil’in gribal enfeksiyon nedeniyle Olympiakos maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE OLYMPİAKOS SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Olympiakos maçı saat 19.45’te başlayacak ve Exxen’den canlı yayınlanacak. Ülker Stadı’nda oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

FENERBAHÇE OLİMPİYAKOS MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe: Altay, Attila Szalai, Kim, Novak, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mert Hakan, Diego Rossi, Mergim Berisha, Enner Valencia

Olympiakos: Karbownik, Cisse, Vaclik, M.Camara, P’Opulos, Bouchalakis, Reabciuk, Masouras, A.Camara, Onyekuru, Tiquinho.

FENERBAHÇE’DE MESUT ÖZİL ŞOKU

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil yer almadı. Gribal enfeksiyon sorunu yaşayan yıldız oyuncunun durumunun maç saati netleşeceği ifade edilmişti.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadele öncesi son durumu değerlendirilen Özil'in kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ EKSİKLER

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 9 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare ve Jose Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz ve Marcel Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra teknik direktör Vitor Pereira, UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

VALBUEANA: FENERBAHÇE İLE BAĞIM KOLAY KOLAY KOPARILAMAZ

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2'nci maçında yarın Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Olympiacos'ta bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, “Muhteşem hissediyorum, böyle bir ortamda bulunmak gurur verici. Fenerbahçe ile sevgi bağım kolay kolay koparılamaz. Burada çok güzel vakit geçirdim ama hepsi geride kaldı ben artık Olympiacos oyuncusuyum. Bu galibiyete konumumuz açısından ihtiyacımız var. Umarım sonuç lehimize biter” diye konuştu.

“12 NUMARA OLDUKÇA ATEŞLİ”

Gruptaki konumlarını belirlemesi açısından yarınki mücadelenin önemine vurgu yapan Valbuena, “Galibiyeti isteyen bir takım olarak buraya geldik. Üç puanla başladık ve bu turdan çıkmayı hedefliyoruz. Her iki takımın da antrenörünün Portekizli olması enteresan. Antrenörümüze çok güveniyoruz. Rakibimizin müdaafası oldukça iyi, hücumu da bir o kadar kuvvetli. Bunun bilincinde hazırlandık. 12 numara oldukça ateşli, bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Bu konuda umarım her türlü engeli aşmış olarak maçın sonunda soyunma odasına gideriz” ifadelerini kullandı.

‘SIRADIŞI BİR ATMOSFER OLACAK'

Fenerbahçe seyircisinin maçlarda yarattığı atmosferi takım arkadaşlarına anlattığını söyleyen Fransız oyuncu, “İnanın sıradışı bir atmosfer olacağını biliyorum, arkadaşlarıma da ifade ettim. Sıcak ve baskılı bir atmosferde oynayacağımızı vurguladım. Avrupa Ligi sıradışı bir organizasyon. Maçlar bambaşka bir atmosferde oynanıyor, bunun bilincinde çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.