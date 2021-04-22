Fenerbahçe şampiyonluğa fener yaktı

Fenerbahçe’de sönen şampiyonluk ateşinin yanmasının mutluluğu yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle seri galibiyetler alıp umutlarını tazeleyen sarı-lacivertlilerde önceki gece oldukça hareketli saatler yaşandı. Teknik heyet ve futbolcular, Beşiktaş'ın Sivas karşılaşmasını izledi. 0-0'lık sonucun ardından birbirlerini arayan futbolcular, değerlendirmeler yaptı, şampiyonluk sesleri ilk kez bu kadar yüksek dile getirildi.

Emre Belözoğlu da ekibiyle birlikte rakiplerinin maçını izleyenler arasındaydı. Son idmanda da takımına seslenen genç çalıştırıcı, “Gördüğünüz gibi yarış yeni başlıyor. Rakibimiz kalan haftalarda yine puan kaybedecektir. Son haftalardaki yüksek mücadeleyi, isteği, arzuyu ligin sonuna kadar sergilersek mutlu sona ulaşırız. Her maçı kazanmak zorundayız” ifadelerini kullandı.