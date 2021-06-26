Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe seçiminde oy kullanan Caner Erkin’den Beşiktaş ve Galatasaray sözleri

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, başkanlık seçiminde oy kullanmak için Fenerbahçe Ülker Stadı'na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin daha sonra kısa bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 13:34, 26/06/2021
Spor HaberleriFutbol

Fenerbahçe Kulübü’nün olağan genel kuruluna gelerek oy kullanan sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin, başkan Ali Koç’un tek aday olarak girdiği seçim için Ülker Stadyumu’na geldi. 13 numaralı sandıkta oyunu kullanan 32 yaşındaki Fenerbahçeli futbolcu, kulübü için genel kurulun hayırlı olmasını dilerken Beşiktaş ile Galatasaray’a da göndermede bulundu.

Fenerbahçe’de 2. dönemini yaşayan Caner Erkin, FB TV’ye yaptığı açıklamada, “İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. “Haklıydık, kazandık” yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe’ye hizmet edeceğim” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu – Sözcü

Fenerbahçeli olmanın zor olduğunu vurgulayan Caner, “Sünnet olurken bir videom var, onu paylaşacağım. Ben küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Galatasaray’da oynarken de bunu söylüyordum. Ölene kadar Fenerbahçeliyim. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş, Galatasaray’a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız” şeklinde konuştu.

Ali Koç Beşiktaş Caner Erkin Fenerbahçe Galatasaray ölene kadar seçim Sözcü
Yayınlanma Tarihi:13:17,