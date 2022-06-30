Fenerbahçe’de 3 futbolcuya toplam 13 milyon Euro’luk teklif

Fenerbahçe, yabancı sayısının düşürülmesi için bir yandan Jesus'un raporunu beklerken bir yandan gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şu an 18 yabancısı bulunan Fenerbahçe’de bu sayının 12’ye düşürülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertliler yabancı sayısını 12’ye düşürmesi durumunda 2 yabancı oyuncu takviyesi daha yapabilecek.

Edinilen bilgiye göre Zajca 6 milyon, Pelkas’a 4, Tisserand’a ise 3 Euro’luk teklifler var. Bu tekliflerin tamamının İtalya Ligi’nden olması da dikkat çekti. Fenerbahçe kanadı ise bu konuda acele etmiyor. Geçen sezonun etkili ismi Zajc için 10 milyon Euro’nun altında bir rakama evet demeyi düşünmeyen sarı-lacivertli yönetim yine de teknik direktör Jesus’un raporunu bekleyecek.

PELKAS VE TISSERAND’IN GİTMESİ DAHA KUVVETLİ İHTİMAL

Geçen sezon pek şans bulamayan ve oynadıkları bölgede alternatifleri çok olan Pelkas ve Tisserand’ın elden çıkarılması ise Zajc’a oranla daha kuvvetli. Yönetim ayrıca Lemos, Caulker ve Samatta’yı da Jesus’un önerileri doğrultusunda ya satacak ya da yine kiralamaya çalışacak.