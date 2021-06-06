Fenerbahçe’de Cengiz Ünder için tüm olanaklar zorlanacak

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor. Leicester City, sezon başında Roma'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı milli futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Roma da 23

yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu fırsata çevirmek için düğmeye bastı. Cengiz

ve menajeriyle temasa geçildi. Milli futbolcu “Evet” derse Roma ile masaya oturulacak. Başkan Ali Koç'un, Cengiz'in transferini bitirmek için kulübün bütün olanaklarını zorlayacağı belirtildi.

SAĞ BEKE ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül ile yola devam etmeyecek Fenerbahçe, sağ bekteki boşluğu Aleix Vidal ile doldurmayı planlıyor. Sevilla'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İspanyol yıldızla görüşmelere başlandı. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini La Liga'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcuyu, anlaşılması halinde Rafa Benitez faktörüyle ikna etmeyi planlıyor. Ayrıca Vidal için Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri de devrede.

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PELKAS’A 6 MİLYON EURO

Futboluyla göz dolduran Pelkas'a, Lyon talip oldu. Fransızlar 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti, Fenerbahçe ise 10 milyon Euro istedi. Başkan Ali Koç'un, “Bir futbolcumuza 6 milyon Euro'luk teklif var” açıklamasında da Yunan yıldızdan bahsettiği ortaya çıktı. Rubin Kazan'ın da başarılı oyuncu için sırada olduğu belirtildi. Fener, Pelkas'ı satarsa eski kulübü PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için bonservis bedelini yüksek tutuyor.