Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe’de Cengiz Ünder için tüm olanaklar zorlanacak

Başkan Ali Koç, Roma’nın yeni sezon planlarında bulunmayan genç kanat oyuncusunu kadroda görmeyi çok istiyor. 23 yaşındaki yıldız “Evet” derse İtalyanlar ile masaya oturulacak.

Güncellenme: 09:28, 06/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder için tüm olanaklar zorlanacak

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak istiyor. Leicester City, sezon başında Roma'dan 3 milyon Euro'ya kiraladığı milli futbolcunun 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Roma da 23
yaşındaki kanat oyuncusunu yeni sezonda kadrosunda düşünmüyor. Sarı-lacivertliler, bu durumu fırsata çevirmek için düğmeye bastı. Cengiz
ve menajeriyle temasa geçildi. Milli futbolcu “Evet” derse Roma ile masaya oturulacak. Başkan Ali Koç'un, Cengiz'in transferini bitirmek için kulübün bütün olanaklarını zorlayacağı belirtildi.

SAĞ BEKE ALEIX VIDAL

Gökhan Gönül ile yola devam etmeyecek Fenerbahçe, sağ bekteki boşluğu Aleix Vidal ile doldurmayı planlıyor. Sevilla'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İspanyol yıldızla görüşmelere başlandı. Sarı-lacivertlilerin, kariyerini La Liga'da sürdürmek isteyen tecrübeli futbolcuyu, anlaşılması halinde Rafa Benitez faktörüyle ikna etmeyi planlıyor. Ayrıca Vidal için Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüpleri de devrede.

İlginizi ÇekebilirAli Koç'un sportif direktör konusundaki tavrı net: Sahaya karışmamalıAli Koç'un sportif direktör konusundaki tavrı net: Sahaya karışmamalı

PELKAS’A 6 MİLYON EURO

Futboluyla göz dolduran Pelkas'a, Lyon talip oldu. Fransızlar 6 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti, Fenerbahçe ise 10 milyon Euro istedi. Başkan Ali Koç'un, “Bir futbolcumuza 6 milyon Euro'luk teklif var” açıklamasında da Yunan yıldızdan bahsettiği ortaya çıktı. Rubin Kazan'ın da başarılı oyuncu için sırada olduğu belirtildi. Fener, Pelkas'ı satarsa eski kulübü PAOK'a yüzde 20 pay vereceği için bonservis bedelini yüksek tutuyor.

Ali Koç Birleşik Arap Emirlikleri Çin Euro Fenerbahçe Futbol Leicester City Lyon oyuncu Roma Sevilla
Yayınlanma Tarihi:09:27,