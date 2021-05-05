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Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu hücumu çözdü, sıra defansa geldi

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu hücumu oturttu. Maç başına gol yeme ortalaması 1.03’ten 0.86’ya indi ancak bunu yeterli bulmayan genç çalıştırıcı, "Topu kaybettiğimiz anda takım olarak refleks göstermeliyiz” dedi.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 10:07, 05/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu hücumu çözdü, sıra defansa geldi

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sevinci… Erol Bulut sonrası zor göreve soyunan Belözoğlu, takımın başında çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Daha önemlisi, kanıksanan sorunları giderirken özellikle hücumda etkisini hissettirdi. Bulut ile 1.97 olan maç başına puan ortalaması 2.43'e çıktı. Maç başına gol 1.86'ya çıkarken maç başına gol yeme ise 1.03'ten 0.86'ya indi. Buna rağmen Belözoğlu, özellikle maçların ikinci yarısında oyundan düşen öğrencilerini uyardı.

Genç çalıştırıcı, takım savunması uyarısı yaptı, “Topu kaybettiğimiz andan itibaren savunma refleksleri göstermemiz lazım. Rakibe bu kadar pozisyon vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

2 GÜN KAFA İZNİ

Teknik heyet, Fenerbahçeli futbolculara 2 gün izin verdi. Yoğun fikstürden çıkan öğrencilerinin dinlenmesini isteyen Emre Belözoğlu, hazırlıkları yarın başlatacak. Ankaragücü mesaisine sakatlıkları geçen Serdar katılacak. Perotti, Sadık ve Nazım ise bu haftayı da kaçıracak.

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