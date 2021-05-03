Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sahayı terk etti, sitem etti: ‘Benim oyun anlayışımda…’

Süper Lig 39. haftasında BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de, Teknik Direktörü Emre Belözoğlu maç sonunda oyuncularına sitemde bulundu.

Karşılaşmanın ilk 14 dakikasında 3 gol atan ancak, oyunun son bölümünde net fırsatları harcayıp Erzurumspor’a da gol fırsatı tanıyan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Emre Belözoğlu maçın bitmesini beklemeden sahayı terk etti. Maçın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Belözoğlu, “Biz 50 kere giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Bu gerçek. Benim oyun anlayışımda, benim futbola bakışımda böyle” ifadelerini kullandı.

İşte Emre Belözoğlu’nun maç sonu değerlendirmesi:

“Kazandığımız için mutluyuz. Bulunduğum konum ve görev itibarıyla oyunu neresini iyi, neresini kötü yaptık kendimce sizle yaptığım röportajlarda değinmeye çalışıyorum. Bugün oyun başlangıcı, iştahı her türlü psikolojik ortama rağmen tek kelimeyle mükemmeldi. Fakat tabii baktığınızda rakipler farklı kazanıyor, onların gol beklentisi 2.80’lerde. Bizim gol beklentimiz 4.90’larda. 25 şut var, 15 net pozisyon var, 50 kere ceza sahasına girmişiz. Erzurumspor saygı duyduğumuz, Yılmaz hocayla çıkış yakalayan bir şeyler yapmaya çalışan bir takım. Biz 50 kere giriyorsak, Erzurumspor bizim ceza sahamıza 25 kere girmeyecek. Bu gerçek. Benim oyun anlayışımda, benim futbola bakışımda böyle.”

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“TRANSPARAN OLMAYA ÇALIŞIYORUM”

“Bir oyun oynamak ve onu inşa etmek kolay değil. Aynı sırada kazanmak da değerli. Bunu yaptıkları için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün herkes elinden geldiğince mücadele ediyor. Doğruları yanlışları açık bir şekilde kendi içimizde kalan kısmıyla paylaşacağız. Sizle konuşmamız gereken kısmı da sizle paylaşacağız. Olabildiğince transparan olmaya çalışıyorum.”

“16-17 MAYIS’A KADAR DEVAM EDECEK”

“Bugünkü oyun ilk yarıda memnun edici, ikinci yarıda net pozisyonlar var. Ama rakibe 15 net pozisyona girmemize rağmen 4 tane net pozisyon verdik. Bunlar bizim adımıza olumsuz görüntülerdi. Kazanmak güzel. Yolumuza devam edeceğiz. 16-17 Mayıs’a kadar bu iş inşallah sonuna kadar devam edecek. Sonra da iyi olacak. Bugün daha net bir oyun vardı. İlk yarıda en fazla pas yaptığımız maç. Oyunun anlayışı, oyuncu tercihleriyle birleşmeli. Onun tamamlamasını yapmam gerekiyor. Benim de kendime eleştirim olsun. Önümüzde 3 maç var. Hem oyunu inşa etme, hem de oyunu kazanma kolay değil.”