Fenerbahçe’de geceye damga vuran pozisyon! Arda istedi Sosa bırakmadı…

Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşkaya'nın harika golüyle 1-0 kazandığı Helsinki maçında 68. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Arda Güler performansıyla büyük alkış aldı. Maçın son anlarında genç yıldıza frikiği attırmayan Jose Sosa ise sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarları Arjantinli yıldızla ilgili binlerce paylaşım yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynanan maçta rakibini 1-0’la geçti. Akıllarda ise maçın son dakikasında yaşanan frikik pozisyonu kaldı. Muhammed Gümüşkaya’nın gol attığı ve Arda Güler’in forma şansı bulduğu maçta 90. dakikada sarı lacivertliler kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.

BİNLERCE YORUM YAĞDI

Bu anda Fenerbahçeli taraftarlar ‘Arda, Arda’ şeklinde slogan tutmaya başladı. Atışı kullanmak için hazırlanan 16 yaşındaki Arda Güler, Sosa’nın kullanacağını anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlarda ekrana gelen görüntüde Arda’nın Sosa’ya 2 kez seslendiği görüldü. Ancak Sosa, Fenerbahçe tribünlerinin ve Arda’nın bu isteğine karşılık vermedi ve atışı kullandı. Sosa’nın frikik vuruşu rakip barajında kalınca tribünler Arjantinli futbolcuya tepki gösterdi. Sosa’nın frikiği sonrası sosyal medyada da binlerce yorum atıldı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: 'Hesabı doğru yapabilirsek...'

‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ O TOPUN BAŞINA GEÇMEYİ İSTİYORDUM’

Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu Arda Güler, “Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhammed abiyi de golünden dolayı kutluyorum. Bizim çok çalışmamız lazım, abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım.” ifadelerini kullandı.

İŞTE TWİTTER’DA O POZİSYON İÇİN YAPILAN BAZI YORUMLAR: