Fenerbahçe’de geceye damga vuran pozisyon! Arda istedi Sosa bırakmadı…
Fenerbahçe'nin Muhammed Gümüşkaya'nın harika golüyle 1-0 kazandığı Helsinki maçında 68. dakikada oyuna giren 16 yaşındaki Arda Güler performansıyla büyük alkış aldı. Maçın son anlarında genç yıldıza frikiği attırmayan Jose Sosa ise sosyal medyayı salladı. Fenerbahçe taraftarları Arjantinli yıldızla ilgili binlerce paylaşım yaptı.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, HJK Helsinki’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de oynanan maçta rakibini 1-0’la geçti. Akıllarda ise maçın son dakikasında yaşanan frikik pozisyonu kaldı. Muhammed Gümüşkaya’nın gol attığı ve Arda Güler’in forma şansı bulduğu maçta 90. dakikada sarı lacivertliler kritik bir noktadan serbest vuruş kazandı.
BİNLERCE YORUM YAĞDI
Bu anda Fenerbahçeli taraftarlar ‘Arda, Arda’ şeklinde slogan tutmaya başladı. Atışı kullanmak için hazırlanan 16 yaşındaki Arda Güler, Sosa’nın kullanacağını anlayınca büyük bir şaşkınlık yaşadı. O anlarda ekrana gelen görüntüde Arda’nın Sosa’ya 2 kez seslendiği görüldü. Ancak Sosa, Fenerbahçe tribünlerinin ve Arda’nın bu isteğine karşılık vermedi ve atışı kullandı. Sosa’nın frikik vuruşu rakip barajında kalınca tribünler Arjantinli futbolcuya tepki gösterdi. Sosa’nın frikiği sonrası sosyal medyada da binlerce yorum atıldı.
‘ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ O TOPUN BAŞINA GEÇMEYİ İSTİYORDUM’
Mücadele sonunda açıklamalarda bulunan genç oyuncu Arda Güler, “Hocama şans verdiği için teşekkür ederim. Aileme ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Muhammed abiyi de golünden dolayı kutluyorum. Bizim çok çalışmamız lazım, abilerimizden çok şey öğrenmemiz lazım. Çocukluğumdan beri o frikikte topun başına geçmeyi çok istiyordum. Geçtim ama bu sefer olmadı, inşallah bir dahaki sefere golümü atacağım.” ifadelerini kullandı.
İŞTE TWİTTER’DA O POZİSYON İÇİN YAPILAN BAZI YORUMLAR:
- Mehmet Demirkol: Sevgili Sosa! O son serbest vuruşu 16 yaşındaki Arda'ya bırakmak gerekmez miydi? Bütün maç yürümüşken en azından bir pozitif iş yapabilirdin değil mi?
- Arda Güler’in pozisyonunda sıkıntı Sosa’nın frikiği bırakmamasından daha çok topu, kendisini hazırlamış Arda’nın yüzüne bile bakmaması. Çocuk seslendiği halde yüzüne bakmıyor. Gs’ye gönderme yapma peşinde olup, direk fotodaki isimlerle bunun yaşanması; cidden ilahi adalet.
- Sosa hiçbir zaman gençler ile zıtlaşan bir profilde olmadı. Maçın bitmesine az bir süre kalmış skor 1-0 lige geldiğinden beri en çok frikik golü atan (9) sosa kullanmayıp da kim kullanacaktı? Sizin sorun ettiğiniz kadar arda sorun etmemiştir bunu.
- Bu gece rahat uyudun mu acaba Sosa Bey. Rüyanda frikik kullanmaya devam ettin mi?
- Şu çocuğa o frikiği attırmadın ya Sosa. Mahalle maçlarında mecburen kaleye ya da defansa geçen milyonlar var bu ülkede.
Hepsi sana saydırıyor şimdi
- aklım, sosa'nın, arda'ya bırakmadığı serbest vuruşta kaldı.
- Gecenin en olumsuz hareketini 35'lik Sosa yaptı, hiç yakışmadı hiç..