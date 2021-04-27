Fenerbahçe’de Mesut Özil haftalar sonra kadroda

Süper Lig’in 38. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de kamp kadrosu belli oldu. Sarı-lacivertli takımda sakatlığını atlatan Mesut Özil, Emre Belözoğlu tarafından kadroya dahil edildi.

Son olarak 28. haftadaki Antalyaspor maçında forma giyen Mesut, 8 maç aradan sonra kadroda yer buldu. Yıldız futbolcu sezon forma giydiği 6 lig maçında skora katkı veremedi.

Öte yandan sakatlanan Nazım Sangare de kadroda yer alırken, diğer sakat futbolcular Altay Bayındır, Sadık Çiftpınar ve Perotti kafilede yer almadı.

Alanyaspor ile Fenerbahçe, 29 Nisan Perşembe günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertli takımda Alanyaspor mücadelesinin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Osman Ertuğrul Çetin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Sinan Gümüş, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.”