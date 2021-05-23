Fenerbahçe’de Mesut Özil kararı

Fenerbahçe, yeni sezonda Mesut Özil'i en büyük silahı olarak görüyor. Teknik ekip, oyun sistemini üzerine kuracağı tecrübeli orta sahayı, gerçek bölgesi olan 10 numarada oynatacak. Arsenal'de uzun süre maç oynamadığı için fizik kondisyon eksiği fazlasıyla hissedilen 32 yaşındaki yıldızın, gelecek sezon farklı bir kimliğe bürünmesi bekleniyor. Mesut, savunmanın kilidini açması, final paslarını doğru yapması ve yaratıcılığıyla takımın beyni olacak.

HERKES ÇOK SEVİYOR

Fenerbahçe’de Mesut Özil'e çok büyük bir sevgi ve saygı var. Yıldız oyuncu egosu bulunmayan tecrübeli isim, yakından ilgilendiği genç futbolculara tecrübelerini aktarıyor. Takım arkadaşlarıyla samimi diyaloglar kuran Mesut'un herkes tarafından ne kadar çok sevildiğini Fenerbahçeli futbolcular, açıklamaları ve tavırlarıyla gösteriyorlar. Bu gelişmelerin ardından Özil'in yeni sezonda kaptan olmasına kesin gözüyle bakılıyor.