Fenerbahçe’de tecrübe konuşacak… Gönderilecek isimler belli oldu

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, takıma çabuk ısındı. Takımın yeni sezondaki iskeletini büyük ölçüde belirleyen Pereira, 36 yaşındaki Sosa ile 33 yaşındaki Gustavo'nun gönderilmesinden vazgeçti. İki tecrübeli isim, Pereira'nın oyun sisteminde önemli rol oynayacak. Pelkas, Mesut Özil, Caulker ve Tisserand, kampta öne çıkan isimler oldu. Portekizli hoca, Tisserand'ın satış listesine konulmamasını yönetime iletti. Pereira'nın, kampa sonradan katılan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci'nin de performansından oldukça memnun olduğu, iki futbolcunun da oyun sisteminde önemli yer tutacağı belirtildi.

7 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

PEREİRA'NIN raporu doğrultusunda ayrılacak isimler netlik kazandı. Perotti, Zanka, Zajc, Dirar, Kemal Ademi ile Lemos'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Takımdan ayrılmak istemeyen Samatta da satış listesinde yer alacak.

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KALECİ ALTAY SATILMIYOR

FENERBAHÇE, milli kaleci Altay Bayındır ile ilgili kesin kararını verdi. Vitor Pereira takımın vazgeçilmezi olarak gördüğü kaleci Altay'ın satılmamasını istedi. Yönetim, milli kaleci için taban bonservis ücretini 20 milyon Euro olarak belirledi, bu bedelden aşağı bir teklif gelirse pazarlık dahi edilmeyecek.

ATTILA SZALAI TAKIMA KATILDI

EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı'nda forma giyen Szalai, Topuk Yaylası kampına dahil oldu. Macar stoper İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kampa katıldı.

GÖKHAN GÖNÜL’E VEDA

F.BAHÇE, Gökhan Gönül ile yolları ayırdı. Yapılan açıklamada “360'tan fazla maçta Çubuklumuzu başarıyla taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyoruz” denildi. Başkan Ali Koç, “Her ayrılık zordur ama benim özelimde bu ayrılık en zorlarından” ifadesini kullanırken Gönül de “Maalesef sonu hayalimdeki gibi bitmedi ama tüm Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum” dedi.