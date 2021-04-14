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Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart’ta!

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için kadro dışı kalan 17 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'ın, Alman ekiplerinden Stuttgart'a transferi resmen açıklandı. Fenerbahçe Kulübü de ayrılığı doğruladı.

Güncellenme: 12:46, 14/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’den ayrılan Ömer Faruk Beyaz resmen Stuttgart’ta!

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’ın Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart ile anlaşma sağladığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya’nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat ise Ömer Faruk hakkında, “Ömer olağanüstü bir yetenek ve kendi yaş grubunda Avrupa’da en çok aranan oyunculardan biri. Türkiye U21 Milli takımda da forma giyen Ömer, büyük bir potansiyele sahip. Büyük bir rekabet içinde genç oyuncuyla bonservis ödemeden sözleşme imzalayabildik. Bu transferden dolayı çok mutlu ve gururluyuz” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe tarihinin en genç kaptanı olarak kulüp tarihine geçen genç futbolcu, Stuttgart ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

“KARARI AİLEMLE VERDİM”

Stuttgart’ın resmi sitesine konuşan Ömer Faruk Beyaz, “Stuttgart’taki yöneticilere bana güvendkleri için çok teşekkür ediyorum. Ailemle birlikte buraya transfer olma kararını verdim. Çünkü Stuttgart’ın genç oyunculara ilgisi biliniyor ve kulübün gelişimi de çok olumlu. Stuttgart’taki ilk günümden itibaren bana duyulan güvenin karşılığını verebilmek için her şeyi yapacağım” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:12:31,