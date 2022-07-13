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Fenerbahçe’den bir transfer daha: Willian Arao, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un Flamengo'dan öğrencisi 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao'yu İstanbul'a getirdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 23:12 - 13 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Dinamo Kiev ile 20 Temmuz’da maça çıkacak olan Fenerbahçe, transferlere devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, daha önce anlaşmaya vardığı Willian Arao’yu İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe Kulübü, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Willian Arao, sağlık kontrolünden geçmek ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi” ifadelerini kullandı.

“HELLO FENERBAHÇE”

Arao’yu havalimanında Fenerbahçe Kulübü yetkilileri karşıladı. Arao, havalimanında taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmezken, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ‘Hello (Merhaba) Fenerbahçe’ dedi. Brezilyalı oyuncu, daha sonra kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.

KARİYERİNİN TAMAMI BREZİLYA’DA

30 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerinde ilk kez Brezilya dışına çıktı. Jorge Jesus ile Flamengo’da beraber çalışan orta saha oyuncusu için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Kariyerinin tamamını ülkesinde geçiren Arao, Corinthians, Portuguesa, Chapecoense, Atletico-GO, Botafogo ve Flamengo formalarını giydi.

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