Fenerbahçe’den Galatasaray’a Joao Pedro çalımı

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedro transferi konusunda Cagliari ile anlaşmaya vardığı bildirildi.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını Joao Pedro ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Sky Sport Italia muhabiri Gianluca Di Marzio ve İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano, Galatasaray’ın da istediği Joao Pedro transferi için kulübü ile anlaşmaya vardığını bildirdiler.

Fenerbahçe ile Cagliari’nin 6.5 milyon Euro bonservis bedelinde anlaştığı öğrenilirken, bu rakama bonusların da ekleneceği belirtildi. Joao Pedro’nun menajerinin 15 Temmuz Cuma günü İstanbul’a gelerek Fenerbahçe yönetimi ile 30 yaşındaki futbolcunun kontratı hakkında son görüşmeleri yapacağı ifade edildi.

8 YILDIR İTALYA’DA

Oyun kurucu olarak görev yapan Joao Pedro, 1 Eylül 2014 tarihinde Portekiz ekibi Estoril Praia’dan Cagliari’ye 1.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Cagliari ile 270 resmi maça çıkan Joao Pedro, 86 gol atarken, 28 de asist yaptı.

Joao Pedro, İtalya Milli Takımı formasını 24 Mart 2022’de Kuzey Makedonya’ya karşı oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off maçında 1 dakika giydi. İtalya’nın Türkiye ile 29 Mart 2022’de oynadığı hazırlık maçının da kadrosunda yer alan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girmemişti.