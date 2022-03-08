Fenerbahçe’den Mete Kalkavan isyanı: Ortada başka, VAR’da başka

Hedef tahtasına konulan ilk isim olan, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan, orta hakem olarak görev yaptığı iki maçta İrfan Can’ınkine benzer pozisyonlarda kırmızı kartına başvurmamıştı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe’nin Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta İrfan Can Kahveci'nin 18. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart görmesi, sarı-lacivertli camiada büyük tepkilere yol açtı. Dev maçın VAR hakemi Mete Kalkavan, orta hakem Zorbay Küçük'ten daha çok tepki çekti ve hedef tahtasına oturtuldu. İrfan Can'ın atıldığı pozisyonun benzerlerinin yaşandığı diğer maçlar, sarı-lacivertlilerin gündeminde:

ORTADAYKEN FARKLI!

Kalkavan, bir önceki hafta oynanan Kasımpaşa maçında kayarak topa müdahale eden Min Jae Kim'in ayağına basan Mamadou Fall'ı kırmızı kartla cezalandırmadı.

Kalkavan, 27 Aralık 2021'de oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçında, Mpoku'nun Pjanic'in ayak bileğine basılmasına sarı kart göstermişti.

Aynı Kalkavan, VAR hakemi olduğu Fenerbahçe-Trabzonspor maçında Küçük'ü monitöre davet etti. Oysa diğer iki maçta Kalkavan'a VAR uyarısı gelmemişti.

ALİ KOÇ DEVREDE

Fenerbahçe; TFF, MHK yönetimi ve Mete Kalkavan ile ilgili kapsamlı bir açıklama yapmaya hazırlanırken Başkan Ali Koç'un da TFF Başkanı Nihat Özdemir ve MHK Başkanı ile bir görüşme yaparak, hakem yönetimiyle ilgili rahatsızlıklarını anlatacağı öğrenildi.