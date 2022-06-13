Fenerbahçe’den Ümit Özdağ’a sert tepki! ‘Kabul edilemez’

Fenerbahçe Kulübü, Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve Luiz Gustavo'yu örnek gösterdiği videoya sert tepki gösterdi. Ümit Özdağ, Fenerbahçe'nin tepkisi üzerine bir mesaj daha yayınladı.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, Fenerbahçe Kulübü’nün tepkisine neden oldu. Fenerbahçe’de forma giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo ile ilgili yapılan paylaşım sonrası Fenerbahçe Kulübü, yaptığı açıklamada videonun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Paylaşımında Luiz Gustavo’nun Fenerbahçe’den gönderilmesi hakkında göndermede bulunduğu bir videoya yer veren Ümit Özdağ, “Güveniniz için teşekkürler. Ve güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi” ifadelerini kullandı.

Günaydın Türkiye. Güveniniz için https://t.co/ecsvkqKKfk güvenmekte haklısınız. Zafer Partisi 10 milyon sığınmacı geri yollama konusunda irade ve planı olan tek parti. Şehirlerimizin daha güvenli olması, 100 milyar dolar daha harcamamak, iç savaş yaşamamak için Zafer Partisi pic.twitter.com/Ykd1ULfX9Q — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 13, 2022

FENERBAHÇE’DEN TEPKİ GELDİ

Fenerbahçe Kulübü ise bu paylaşım ardından sert bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ın resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım üzerine açıklamamızdır;

Ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda; Kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden, üç yıldır formamıza saygıyla, sorumlulukla hizmet eden, takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir.

Daha önce pek çok kez vurguladığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki; Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin, konunun ve gündemin bir parçası olmamıştır ve olmayacaktır.

Bu gerçekten hareketle Sayın Özdağ'dan, futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor; kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dâhil edilmemesini rica ediyoruz.”

ÜMİT ÖZDAĞ YANIT VERDİ

Fenerbahçe’nin tepkisi üzerine Ümit Özdağ, bir paylaşımda daha bulunarak, sarı-lacivertli kulübe yanıt verdi.

Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım.Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur.Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok.Gülümseyi unutmayın https://t.co/nkNoh7UU0D — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 13, 2022

Ümit Özdağ, paylaşımında “Fenerbahçe alıntıladığım, 2 gün önce yayınlanan bu KOMİK animasyon İle ilgili açıklama yapmış. Doğrusu şaşırdım. Burada önemli olan Türk halkının sığınmacıları “Gönderme” konusunda kime güven duyduğudur. Benim açıklamamda futbol/futbolcu ile ilgili tek ifade yok. Gülümsemeyi unutmayın” ifadelerine yer verdi.