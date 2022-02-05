Fenerbahçeli Fatih Yiğit Şanlıtürk Ümraniyespor’a transfer oldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Fatih Yiğit Şanlıtürk, Spor Toto 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'a transfer oldu.

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Spor Toto 1’inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Yiğit Şanlıtürk’ü kadrosuna kattı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu mücadelesinde Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki’ye karşı forma giyen ve 1 de gol atan genç oyuncu, Avrupa Ligi’nde de Olimpiakos’a karşı da forma şansı buldu. Erol Bulut döneminde de sarı lacivertli formayı terleten iki yönlü orta saha oyuncusu Ümraniyespor’a 2.5 yıllık imza attı. Fatih Yiğit Şanlıtürk’ün menajeri Cihan Ercüment, “İki taraf için hayırlı olsun” dedi.

Hoş geldin Fatih! Kulübümüz Fenerbahçe’den Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Fatih'e hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı formamızla nice başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/EdAvgQfeEu — Ümraniyespor (@Umraniyespor) February 5, 2022

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü, Fatih Yiğit Şanlıtürk’ün ayrılığıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Futbol Akademimizden yetişen, A Takımda da forma giyme şansına erişen genç oyuncularımızdan Fatih Yiğit Şanlıtürk öncelikli geri alma hakkı kulübümüzde olmak üzere bonservisiyle Ümraniyespor'a transfer olmuştur.”