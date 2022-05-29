Fenerbahçe’nin Jorge Jesus tercihinin nedeni belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jorge Jesus'ta neden ısrarcı olduğunu SÖZCÜ masaya yatırdı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jorge Jesus için geri sayıma geçti. 67 yaşındaki Portekizli hocanın yarın veya salı günü İstanbul'da olması bekleniyor. 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak Jesus, yardımcıları ile birlikte sezon başı 7.5 milyon Euro alacak. En büyük hedefi, Kanarya'nın 8 yıllık hasretine son vermek olan Jesus bunu başarırsa, Zico'dan sonra Türkiye'de şampiyonluk gören ilk yabancı hoca olarak da tarihe geçecek.

SÖZCÜ, Başkan Ali Koç'un Jesus'ta neden ısrar ettiğini ve Fenerbahçeli taraftarların neler beklediğini masaya yatırdı:

12 ayrı kulüpte çalışan Jesus; Benfica, Sporting Lizbon, Flamengo ve Al Hilal'de kazandığı 16 kupa ile gerçek bir ‘winner'.

Jesus için duyguları değil mantığı ve tecrübesi ön planda. Lider ve güçlü bir karakter.

Taraftarların seveceği tarzda; hücuma yatkın, hareketli, hızlı ve tempolu futbol seviyor.

Çalıştığı her takımın taraftarıyla iyi ilişkiler kuruyor. Karakteri, rakip ve hakem üzerinde baskı kurmaya uygun. Tutkulu ve mücadeleci.

Jesus genellikle 4-1-3-2 dizilişini tercih ediyor. Çift forvetli hücum anlayışı, en belirgin özelliği.

Görev aldığı son 5 takım, maç başı 2 puan ortalamasının üzerine çıktı. Benfica, 2021-22 sezonunun ilk 16 haftasında 47 gol attı (Maç başı 2.9)

Jesus'un son döneminde Benfica (2.02) ile Flamengo (2.04), maç başına penaltısız XG (gol beklentisi) oranında liglerinin ilk sırasındaydı.

TRANSFER BÜTÇESİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin Jorge Jesus'a en az 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi konusunda söz verdiği öğrenildi. Portekizli hoca, öncelikli olarak da orta saha takviyesi istedi ve vatandaşlarını önerdi.

Benfica'dan Joao Mario, Real Betis'den William Carvalho ve Estoril'den Andre Franco sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıralarda…